Pronostici Vincitore Sanremo 2023: cambiano le quote/ Ultimo favorito, ma Lazza…

Pronostici Vincitore Sanremo 2023: le quote

Dal 7 all’11 febbraio, tutti i riflettori saranno puntati sul palco del Teatro Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo che vedrà in gara alcuni dei cantanti più amati dal pubblico come Ultimo, Marco Mengoni, Elodie e Giorgia solo per citarne qualcuno. I brani saranno ascoltati dal pubblico solo durante la gara, ma i pronostici sul probabile vincitore non mancano. Le quote del vincitore continuano a cambiare anche se, secondo i bookmakers, il grande favorito resta Ultimo. Niccolò Moriconi torna a Sanremo dopo il secondo posto ottenuto nel 2019 alle spalle di Mahmood.

Secondo gli esperti, la vittoria di Ultimo è quotata a 3,25 alle spalle di Marco Mengoni la cui vittoria viene pagata ancora meno ovvero a 2,85. Il podio, tuttavia, secondo i bookmakers, non dovrebbe essere tutto maschile perchè al terzo posto potrebbe piazzarsi Giorgia la cui vittoria è pagata tra tra 3,50 e 3,75.

Tutte le quote sulle vittoria di Sanremo 2023

Chi sta conquistando sempre più fiducia da parte dei bookmakers è Lazza che si piazza al quarto posto con la vittoria pagata a 10. Il probabile trionfo di Elodie e Madame, invece, viene pagato a 12 mentre la vittoria di Colapesce-Di Martino vale 15 volte la somma giocata. Mara Sattei e Tananai sono quotati a 18 mentre si sale a 25 per Ariete e Gianluca Grignani.

Più si sale e più diminuiscono le possibilità di vittoria. Non sembrano avere molte chance di vincere, infatti, Levante e i Coma Cose quotati a 35,Articolo 31, Colla Zio, Paola e Chiara e i Modà quotati a 50. Ancora più improbabile appare il trionfo di LDA, Mr. Rain e Leo Gassman la cui vittoria è quotata a 75 mentre quella di Anna Oxa e Rosa Chemical è quotata a 100. Infine, vale 150 volte la somma scommessa la vittoria di Sethu, Olly, Will e Shari e dei Cugini di Campagna.

