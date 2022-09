Pronostico Formula 1/ Gp Olanda, Larini: “Verstappen troppo più forte!” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP OLANDA: IL PUNTO DI NICOLA LARINI

Per Max Verstappen questo Gp Olanda 2022 di Formula 1 potrebbe essere un’ulteriore tappa di avvicinamento a un titolo che il pilota Red Bull ha già quasi in tasca: nel Gran Premio di casa Verstappen potrà aumentare il già enorme divario sui rivali (in particolare la Ferrari) dopo il grande colpo timbrato in Belgio, quando partito dalla quattordicesima posizione sulla griglia è andato al doppio della velocità rispetto agli altri (quasi letteralmente) e ha vinto ancora, infliggendo un colpo durissimo a Charles Leclerc e la Ferrari tutta, nuovamente incartata in strategie poco brillanti e, stavolta, palese inferiorità.

Il Gp Olanda 2022 però ci dirà, in questo nuovo appuntamento con la Formula 1, se quello della Mercedes sia stato un passo indietro continuato o solo una giornata storta: a Spa Lewis Hamilton ha commesso un errore personale alla prima curva e va bene, ma George Russell non ha mai dato la sensazione di potersi davvero giocare il podio. Aspettiamo il riscatto Ferrari, temiamo un nuovo dominio Red Bull: per un pronostico sul Gp Olanda 2022 e un punto su quello che potrebbe succedere nella gara di Formula 1, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Nicola Larini.

Come vede questo Gp Olanda di Formula 1? Vedo ancora una Red Bull superiore per la sua supremazia tecnica sulle altre macchine.

Verstappen correrà in casa davanti ai suoi tifosi, un motivo in più per vincere… Verstappen corre sempre in casa, visto il seguito dei tifosi olandesi che ha. Basta vedere cosa è successo in Austria, o cosa succede sempre. E’ un po’ come Valentino Rossi. E poi Verstappen non ha bisogno di questo, è veramente un grandissimo pilota, di un livello eccezionale.

Pensa che qualcuno possa batterlo a Zandvoort? Speriamo che sia la Ferrari, chissà… finora Verstappen ha fatto sempre tutto bene, ma questa magari potrebbe essere l’occasione perchè la Ferrari torni a vincere…

Ferrari che però è in difficoltà: non vince il Mondiale dal 2007 e quest’anno sembra in calo. Quali sono i reali problemi della rossa? Penso che i problemi siano soprattutto a livello organizzativo, succede sempre di tutto. C’è mancanza di gestione della macchina proprio a livello organizzativo, spesso si è vista tanta confusione ai box.

Chi vincerà il Gp Olanda di Formula 1? Dovrebbe essere Verstappen a vincere, ma ovviamente la mia speranza è che la Ferrari possa tornare a festeggiare una vittoria, magari con Leclerc.

Quale crede che possa essere la macchina del futuro in Formula 1 nei prossimi anni? Oltre le solite, quindi Red Bull, Ferrari e Mercedes, nell’immediato futuro non vedo altre macchine che possano imporsi e superare queste scuderie.

Nemmeno la McLaren? No, nemmeno la McLaren.

