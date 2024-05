GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Pole position per Verstappen, Leclerc è quarto! (oggi 18 maggio)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: POLE POSITION PER VERSTAPPEN

Sarà Max Verstappen a scattare davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 del Gp Emilia Romagna 2024: a Imola l’olandese ha alzato la voce e, piazzandosi al comando in ogni singolo stint delle qualifiche, ha alla fine stampato un tempo da 1’14’’746 che gli è valso la pole position. Per l’olandese della Red Bull ci sono anche due record storici: quello delle 7 pole position da inizio stagione, che era di Alain Prost nel lontano 1993, anno dell’ultimo Mondiale vinto dal francese, e quello di Ayrton Senna per le otto pole consecutive, fatto registrare tra il Gp Spagna 1988 e il Gp Usa dell’anno seguente. Due mostri sacri, con i quali Verstappen è degno di sedere; oggi però anche il tre volte campione del mondo ha dovuto sudare freddo, perché la McLaren è stata vicinissima.

Nemmeno un decimo separa l’olandese da Oscar Piastri e Lando Norris, sapevamo che qui le due monoposto avrebbero potuto fare bene e l’hanno decisamente fatto, precedendo anche le Ferrari di Charles Leclerc, che si piazza al quarto posto, e Carlos Sainz che è quinto, per la Rossa forse un passo indietro ma comunque la macchina appare competitiva. Sarà terza fila anche per George Russell, che con la Mercedes fa meglio del compagno di squadra Lewis Hamilton; il sette volte campione del mondo è ottavo, anche alle spalle del grande Yuki Tsunoda che, insieme a Daniel Ricciardo nono, porta due Racing Bulls tra i primi dieci nella griglia di partenza Formula 1. A proposito di protagonisti, benissimo anche Nico Hulkenberg arrivato decimo; flop totale per le due Aston Martin con Fernando Alonso addirittura fuori nel Q1. (agg. di Claudio Franceschini)

NOME DI AYRTON SENNA

Il ritorno di Imola e il ritorno delle qualifiche con il format tradizionale dopo due weekend con le Sprint, queste sono le indiscutibili particolarità che ci accompagnano verso le prove ufficiali che definiranno la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024, cioè la battaglia per la pole position sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Naturalmente tutti ricordiamo che l’anno scorso purtroppo la gara emiliana saltò per le alluvioni che colpirono in maniera disastrosa l’Emilia Romagna nel maggio 2023, inoltre siamo reduci dalle cerimonie per il trentesimo anniversario della morte di Ayrton Senna, quindi stavolta diamo spazio all’amarcord.

C’è una pole position più speciale di qualsiasi altra a Imola ed è quella ottenuta il 30 aprile 1994 proprio da Ayrton Senna davanti a Michael Schumacher, per una prima fila meravigliosa che magari tante altre volte si sarebbe ripetuta sulla griglia di partenza Formula 1, se il destino non avesse voluto diversamente. Già il sabato fu maledetto a causa della morte di Roland Ratzenberger proprio nell’ultima sessione delle qualifiche, che ai tempi si disputavano su due turni differenti, il primo al venerdì e il secondo al sabato. Senna non scese in pista dopo la tragedia occorsa all’austriaco ma prese comunque la pole position con il tempo di 1’21”548 davanti a Michael Schumacher, che in 1’21”885 fu il più veloce del sabato.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: A CACCIA DEL BIS DI POLE POSITION A IMOLA

Dobbiamo quindi notare anche il cambiamento delle qualifiche, naturalmente 30 anni sono un periodo enorme nello sport ma era inevitabile introdurre così la nostra attesa per quello che ci potrà offrire oggi la griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024. Altro elemento di discontinuità, a quei tempi a Imola si disputava il Gran Premio di San Marino, il cui ultimo atto fu nel 2006, curiosamente ultima stagione di Michael Schumacher al volante della Ferrari – il tedesco ottenne la pole position e poi vinse la gara, come degna conclusione di quella pagina di storia.

Imola poi uscì dal calendario iridato della Formula 1 e chissà se ci sarebbe mai rientrata senza la pandemia di Covid. Invece, nel 2020 ecco la rinascita, nella inedita data di domenica 1° novembre. Parlando della griglia di partenza Formula 1, possiamo notare che nella storia contemporanea, quindi con la denominazione di GP Emilia Romagna, nessuno sia ancora riuscito a fare doppietta di pole position: nel 2020 partì davanti a tutti Valtteri Bottas, nel 2021 ci riuscì Lewis Hamilton e nel 2022 Max Verstappen, poi nel 2023 ecco la dolorosa rinuncia e in questa stagione il ritorno. Magari sperando che sia la Ferrari a conquistare la pole postino per la prima volta da quel 2006 di Michael Schumacher…











