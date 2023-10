Pronostico Grande fratello 2023: Beatrice si salva e Lorenzo é eliminato/ Lo spoiler dell’8a puntata

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi é la papabile immune

Si avvicina la nuova e ottava puntata di Grande fratello 2023 e intanto Beatrice Luzzi si preannuncia la papabile immune e Lorenzo Remotti il possibile eliminato. O almeno questo é quanto si palesa ai risultati di un sondaggio online indetto tra le Instagram stories, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere con un voto la propria preferenza tra i concorrenti in corsa al gioco della Casa, nominati alla settima puntata, al televoto a rischio eliminazione.

I nominati inquilini della Casa, a rischio eliminazione al Grande Fratello 2023, sono otto. La vip Beatrice Luzzi, seguita dai not important people Giselda, Valentina, Vittorio, Lorenzo, Alex, Letizia e Arnold. Ebbene, stando ai dati alla mano del sondaggio indetto online, relativamente al televoto aperto per l’ottava puntata di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si impone come la favorita dai voti dell’occhio pubblico al titolo di preferita e papabile immune, non nominabile quindi tra i concorrenti al nuovo girone di nomination nonché salva alla prova, per il 37% dei voti

Lorenzo é il possibile eliminato, al Grande Fratello 2023

Alla vip attrice segue poi Giselda, con il 25% dei voti. Terzo classificato Vittorio, che ottiene il 20% dei voti, seguito poi da Valentina che riceve la percentuale dell’8% dei voti, alla quarta posizione. Quinto classificato Alex in un ex aequo con Letizia, con il 4% dei voti. E nell’ordine di gradimento espresso dall’occhio pubblico via Instagram, sul Grande Fratello 2023, poi Arnold Cardaropoli si colloca in penultima posizione con la percentuale di voti pari al 2% dei voti. Ultimo classificato é invece Lorenzo Remotti, con il clamoroso 0% dei voti, non classificato é il gieffino di fatto ai dati nel sentiment web aggiornati alla data 3 ottobre 2023. Questo, in vista dei risultati del televoto previsti nella puntata serale di Grande fratello 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 5 ottobre 2023 al secondo appuntamento settimanale del reality show di giovedì.

Nel frattempo, per la quota ex Grande Fratello vip Oriana Marzoli fa discutere per l'uscita di scena dal Gran Hermano vip 8…











