Pronostico Mondiali pallavolo femminile/ Signorile: “Italia, credici!” (Esclusiva)

PRONOSTICO MONDIALI PALLAVOLO FEMMINILE: IL PUNTO DI NOEMI SIGNORILE

I Mondiali di pallavolo femminile cominciano in Olanda e Polonia e l’Italia sogna un’accoppiata storica con il successo in Polonia dell’Italia maschile di Fefè De Giorgi, come era successo l’anno scorso agli Europei. Un’impresa possibile, considerando che l’Italia femminile è appunto campionessa d’Europa in carica e nel mese di luglio ha vinto anche la Volley Nations League per la prima volta nella sua storia.

Con Davide Mazzanti in panchina e Paola Egonu pronta a trascinare le azzurre contro le rivali storiche in un’avventura che comincerà oggi pomeriggio con Italia Camerun. Per presentare e avere un pronostico sui Mondiali di pallavolo femminile, abbiamo sentito Noemi Signorile in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che possibilità ha l’Italia nei Mondiali di pallavolo femminile? Buone, siamo tra le favorite in questi Mondiali e possiamo fare molto bene.

Il successo nella Volley Nations League contro il Brasile ci lascia ben sperare… Sicuramente abbiamo dimostrato un grande livello di gioco e abbiamo confermato di essere una nazionale molto forte.

Quali saranno i punti di forza dell’Italia? Egonu resta un nostro punto di forza, ma oltre a lei conterà molto il gruppo, che è un altro punto di forza dell’Italia.

Quanto conterà la presenza di Mazzanti in panchina? Mazzanti potrebbe essere importante con le sue scelte, la sua capacità di cambiare gli schemi e il gioco dell’Italia durante la partita.

Sarà ancora una volta Egonu contro Boskovic? Sì, dovrebbero contendersi ancora una volta il ruolo di miglior giocatrice dei Mondiali.

Le avversarie più temibili quali potrebbero essere? Gli Stati Uniti innanzitutto, vincitrici delle Olimpiadi, poi la Serbia e il Brasile se confermerà un grande livello di gioco.

Ci potrebbe essere qualche sorpresa? Non vedo particolari sorprese e l’Olanda potrebbe subire la pressione di giocare in casa.

Nel suo pronostico chi vincerà i Mondiali di pallavolo femminile? Non diciamo niente per scaramanzia. Aspettiamo e vediamo come andranno questi Mondiali. (Franco Vittadini)

