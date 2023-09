Pronostico MotoGp/ GP Giappone 2023 Motegi, Chili: “Bezzecchi può crederci!” (esclusiva, 29 settembre)

PRONOSTICO MOTOGP: IL PUNTO DI PIERFRANCESCO CHILI SUL GP GIAPPONE 2023 MOTEGI (ESCLUSIVA)

Il Gran Premio del Giappone 2023 della MotoGp sarà molto importante, infatti il Mondiale è riaperto dopo il successo di Marco Bezzecchi in India, con il secondo posto di Jorge Martin e purtroppo la caduta di Pecco Bagnaia. Arriviamo quindi a Motegi con la classifica del Mondiale MotoGp che parla così: Bagnaia 292 punti, Martin 279, Bezzecchi 248, con la Ducati padrona di questa stagione. Il Giappone è da sempre patria delle due ruote e assume un significato particolare nella lotta per il titolo tra questi tre piloti. Per il pronostico MotoGp sul Gran Premio del Giappone abbiamo sentito Pierfrancesco Chili in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Giappone nel suo pronostico MotoGp? Ci sono delle situazioni che sono cambiate con Martin che si è avvicinato nella classifica del Mondiale a Bagnaia e ora lotta con lui per la leadership del Mondiale. Senza dimenticare che anche Bezzecchi ha le sue chances. Come conferma il suo successo in India, sta confermando tutto il suo valore.

Chi vede meglio tra Bagnaia e Martin nella lotta per il titolo? Tutti e due a questo punto della stagione hanno la possibilità di vincere il Mondiale e potrebbero diventare campioni del mondo.

E Bezzecchi? Anche lui potrebbe inserirsi nella lotta per il titolo, sta proprio dimostrando di essere molto forte.

A Motegi chi potrebbe mettere in difficoltà la Ducati? Quest’anno è stato monotematico per la Ducati, non vedo chi possa batterla in Giappone. Anche a Motegi non vedo possibili sorprese.

Marquez cosa potrebbe fare? Io, a differenza di tanta gente, ho sempre avuto tanta stima per Marquez. Deve solo ritrovare fiducia in sé stesso e nel binomio pilota-moto con la Honda. Non credo che questo possa avvenire già a Motegi, la cosa principale è che Marquez ritrovi fiducia in sé stesso.

Ci dia il suo pronostico MotoGp, chi vincerà il Gran Premio del Giappone? Vedo una lotta a tre fra Bagnaia, Martin e Bezzecchi. Uno di questi tre piloti dovrebbe vincere il Gran Premio del Giappone. (Franco Vittadini)











