Classifica MotoGp 2023/ Mondiale piloti verso il Gp India Buddh (oggi sabato 23 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: VERSO IL GP INDIA

Sabato 23 settembre torniamo a parlare della classifica MotoGp 2023: è infatti il giorno in cui va in scena la Sprint Race del Gp India, appuntamento che si corre a Buddh e che presenterà tanti punti interrogativi. L’ultima gara l’abbiamo vissuta a San Marino: sul circuito di Misano Adriatico Pecco Bagnaia, reduce dal brutto e potenzialmente devastante infortunio in Catalogna, ha già fatto tanto presentandosi al via e ottenendo due podi, con i quali è riuscito se non altro a limitare i danni. Jorge Martin è stato tuttavia perfetto: quello che poteva fare lo ha fatto, vale a dire che ha vinto sia la gara corta che quella lunga portando a casa 37 punti, il massimo possibile.

Classifica MotoGp/ Gp San Marino 2023 Misano: Martin vince, -36 da Pecco Bagnaia! (9-10 settembre)

Adesso nella classifica MotoGp 2023 Bagnaia, che insegue il secondo titolo Mondiale consecutivo, ha un vantaggio di 36 lunghezze su Martin: un margine adeguato per essere controllato da quello che rimane il pilota più forte sulla moto più forte, ma bisognerà per l’appunto valutare le condizioni di Bagnaia che deve anche guardarsi dalla velocità di Marco Bezzecchi, che a Misano lo ha preceduto due volte e che però deve recuperare 64 punti, forse troppi. Vero è anche che la rimonta del piemontese l’anno scorso è stata pazzesca, dunque anche in questa stagione potremmo tutto sommato aspettarci delle sorprese in tal senso… staremo intanto a vedere cosa succederà nel Gp India a Buddh.

Classifica MotoGp 2023/ Bagnaia iellato, Martin si porta a 50 punti da Pecco! (Gp Catalogna 2-3 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà una lunga volata quella nella classifica MotoGp 2023, ovviamente per il titolo mondiale. Pecco Bagnaia ha sempre comandato in questa stagione e continua a farlo, ma la brutta botta ricevuta in Catalogna potrebbe ora avere delle conseguenze e i rivali sono pronti ad approfittarne. Brad Binder, quarto in classifica a 90 punti dal pilota Ducati, è troppo lontano e soprattutto in calo, ma “guida” un gruppetto di protagonisti che possono giocarsi le posizioni di rincalzo. Qui troviamo anche l’Aprilia di Aleix Espargaro, e poi ancora le Ducati di Johann Zarco e Luca Marini; sono tanti i centauri che di weekend in weekend possono piazzarsi davanti agli altri.

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti, Gp Austria 2023 Red Bull Ring: Bagnaia vola a +62! (19-20 agosto)

Per quanto riguarda invece gli attardati, Fabio Quartararo fa il possibile con una Yamaha palesemente inferiore alla concorrenza: il francese probabilmente supererà quota 100 punti nella classifica MotoGp 2023 e punta a entrare nella Top 10, al momento deve recuperare 19 punti da un Jack Miller ondivago con la sua KTM. Marc Marquez di punti ne ha 31 ed è stato sorpassato anche da un Dani Pedrosa versione vintage a Misano, la stagione di Joan Mir (5 punti) al netto di una moto per nulla competitiva lascia anche intendere che lo spagnolo tre anni fa abbia fatto un vero miracolo, approfittando anche di un’annata molto particolare per vincere un Mondiale MotoGp che dopo tutto resterà nella storia.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 283

2. Jorge Martin (Ducati) 247

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 219

4. Brad Binder (KTM) 173

5. Aleix Espargaro (Aprilia) 160

6. Johann Zarco (Ducati) 144

7. Luca Marini (Ducati) 135

8. Maverick Viñales (Aprilia) 128

9. Alex Marquez (Ducati) 108

10. Jack Miller (KTM) 104

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 85

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 68

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 65

14. Augusto Fernandez (KTM) 58

15. Alex Rins (Honda) 47

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 43

17. Takaaki Nakagami (Honda) 35

18. Daniel Pedrosa (KTM) 32

19. Marc Marquez (Honda) 31

20. Enea Bastianini (Ducati) 25

21. Raul Fernandez (Aprilia) 22

22. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23. Jonas Folger (KTM) 9

24. Pol Espargaro (KTM) 8

25. Michele Pirro (Ducati) 5

26. Joan Mir (Honda) 5

27. Danilo Petrucci (Ducati) 5

28. Stefan Bradl (Honda) 5











© RIPRODUZIONE RISERVATA