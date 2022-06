Propaganda Live, 17 giugno/ Anticipazioni e ospiti: Lillo, N.A.I.P. e Gianni Celeste

Propaganda Live, la puntata di oggi 17 giugno su La7: anticipazioni

Nella prima serata di oggi, venerdì 17 giugno 2022, andrà in onda su La7 l’ultima puntata stagionale di Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. L’appuntamento con il gran finale, ricco di ospiti, è fissato alle ore 21.15. Secondo le anticipazioni della serata, Zoro dibatterà con Francesca Mannocchi in merito alla guerra in Ucraina, lanciando poi un servizio con il riassunto della stagione che volge al termine.

Diego Bianchi e la sua Propaganda Live, dunque, si preparano ad andare in vacanza ed in occasione dell’ultima puntata della stagione sarà lanciato stasera un servizio che andrà a riassumere l’intera annata che sta per chiudersi. Si ripercorreranno così i momenti salienti degli ultimi mesi, dall’elezione del Mattarella bis all’emergenza Covid con le ultime novità sulla pandemia e l’evoluzione che ha avito in Italia, compresa la diffusione dei vaccini. Ovviamente non mancherà un focus sulla politica interna. Francesca Mannocchi, dopo i numerosi reportage dal fronte, interverrà anche stasera per parlare sempre della guerra in Ucraina con una analisi anche in un’ottica futura.

Gli ospiti ed i temi di Propaganda Live

Nel corso della puntata di oggi di Propaganda Live sarà trasmessa anche la Social Top Ten con le maggiori notizie della settimana, comprese quelle più curiose. Ovviamente non mancheranno i numerosi ospiti che animeranno la serata a partire da Lillo, attore e comico, che sarà il protagonista di una serie di simpatiche incursioni che avranno come sempre del surreale. Ci saranno anche degli ospiti musicali che si alterneranno nel corso della puntata, a partire da N.A.I.P., quarto classificato a X Factor 2020 e Gianni Celeste, l’autore del tormentone “Povero Gabbiano”, canzone del 1988 (il vero titolo è “Tu comm’a mme”) venuta alla ribalta grazie a TikTok.

Anche nell’ultima puntata di Propaganda Live non mancheranno gli ospiti fissi della trasmissione, ovvero Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox. L’ultima puntata stagionale andrà in onda su La7 a partire dalle ore 21.15 in diretta tv ma potrà essere seguita anche in live streaming sul sito www.la7.it.











