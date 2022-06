Propaganda Live, puntata 3 giugno/ Anticipazioni e ospiti: Paolo Rossi, Roshelle e…

Propaganda Live, la puntata di oggi 3 giugno su La7: anticipazioni

Questa sera, venerdì 3 giugno 2022, torna su La7 la nuova puntata di Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, ricco di ospiti e servizi. Secondo le anticipazioni del nuovo appuntamento odierno, uno degli ospiti più attesi di questa sera sarà l’attore Paolo Rossi che si renderà protagonista di un pungente cabaret. Ma non sarà il solo personaggio atteso della puntata.

Da Beirut a Propaganda Live vedremo un collegamento con Francesca Mannocchi che presenterà il suo nuovo reportage mostrando fin dove si spingono gli effetti della guerra in Ucraina, giunta al suo centesimo giorno. In modo particolare dal Libano, che da anni sta vivendo una pesantissima recessione economica, sarà possibile notare le drammatiche conseguenze dell’esplosione del porto e della presenza di circa due milioni di rifugiati siriani. A questa situazione già particolarmente delicata vanno ad aggiungersi poi gli effetti della crisi alimentare generata dal blocco del grano nei porti ucraini.

Gli ospiti ed i temi di Propaganda Live

Nel corso della nuova puntata di stasera di Propaganda Live assisteremo anche un nuovo inedito monologo di Valerio Aprea ma la serata sarà allietata anche dalle performance live di Andrea Pennacchi. Tra gli ospiti musicali della nuova puntata di oggi 3 giugno sono attese anche due straordinarie voci, quella raggae di Awa Fall e la rapper Roshelle.

Spazio poi al cast fisso di Propaganda Live che prevede la presenza del fumettista Makkox, di Marco Damilano direttore de L’Espresso; di Francesca Schianchi giornalista de La Stampa e di Paolo Celata, giornalista di La7. Tra gli altri anche la band che vede la presenza di Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Non mancheranno poi il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher e Memo Remigi. La nuova puntata odierna andrà in onda su La7 a partire dalle ore 21.15 in diretta tv ma potrà essere seguita anche in live streaming sul sito www.la7.it da dove sarà possibile poi rivedere l’appuntamento on demand.

