Proposta di matrimonio ad Avanti un altro/ Video, Bonolis “Maria De Filippi… tiè!”

Avanti un Altro continua a regalare ai telespettatori di Canale 5 momenti di spensieratezza nonostante il clima di tensione causato dall’emergenza Coronavirus in atto e che ha portato alla cancellazione di vari programmi dal palinsesto televisivo. Non è così per lo show di Paolo Bonolis, in onda nel preserale di Canale 5 e caratterizzato dalla presenza del pubblico in studio dal momento che le puntate sono state registrate prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria. Nella puntata di oggi, abbiamo assistito addirittura ad una inaspettata proposta di matrimonio per una parentesi ricca di emozioni. “Questa trasmissione vuole offrire a tutti la possibilità di un’emozione o anche di un futuro migliore”, ha esordito il padrone di casa, “o forse peggiore”, ha aggiunto senza quindi tradire il suo consueto modo di ironizzare su ogni situazione proprio con un ragazzo del pubblico che ha voluto come sua momentanea “spalla” al suo fianco. All’improvviso però è giunta la proposta di matrimonio alla compagna, anche lei presente tra la gente del pubblico, che ha spiazzato lo stesso Bonolis.

PROPOSTA DI MATRIMONIO AD AVANTI UN ALTRO

Tra una emozione ed un’altra, ad Avanti un altro nella puntata di oggi non si è fatta attendere neppure la proposta di matrimonio: “Amore, Angela, mi vuoi sposare?”. Il giovane in occasione della proposta con tanto di scatolina contenente l’anello tra le mani si è addirittura inginocchiato – su consiglio del conduttore – spiazzando tutti, pubblico compreso. Poco prima il ragazzo aveva spiegato di essersi trasferito da due anni in Svizzera per motivi di lavoro. Qui avrebbe iniziato una relazione d’amore con Angela, la sua attuale fidanzata, alla quale ha chiesto di sposarlo. Dopo la proposta, la fortunata Angela ha risposto con un “Sì!”, seguito da un bacio ed un abbraccio e dall’applauso del pubblico in festa mentre indossava l’anello. “Bene, sono felice, accomodatevi figlioli”, ha commentato Bonolis, “Siate felici tutta la vita”. Poi, rivolgendosi a Maria De Filippi il conduttore ha commentato ironicamente con il gesto dell’ombrello e un sonoro “Tiè! Guarda che abbiamo fatto qua!”. Clicca qui per vedere il video

