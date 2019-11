Proposta di matrimonio in diretta a Vieni da me/ Luca e Floriana: un amore nato…

Proposta di matrimonio in diretta a Vieni da me. Dopo aver ricevuto una mail da una signora, Caterina Balivo ha invitato in trasmissione Luca e Floriana per raccontare la loro storia d’amore, nata da una serie di incredibili coincidenze. Luca, prima di accettare l’invito, ha chiesto di poter fare la proposta di matrimonio in diretta. In studio, così, arriva Luca che, d’accordo con la Balivo, ha l’anello di famiglia da regalare alla fidanzata. “Ci siamo conosciuti all’università. Abbiamo fatto insieme dei test d’ingresso e siamo entrati ad Agrigento. Lei, tramite persone che conoscevamo, ha chiesto informazioni a me. Ci siamo conosciuti su Facebook e la cosa è rimasta lì“, spiega Luca che poi incontra nuovamente Floriana all’unversità. “Scopriamo così di essere nati lo stesso giorno, anche se lei è più grande di me di nove ore. Anche se Palermo è una città grande abbiamo poi scoperto di aver abitato nello stesso quartiere a 200-300 metri di distanza”, aggiunge Luca. “Ma quando vi siete fidanzati?“, chiede Caterina Balivo. “Dopo esserci conosciuti, abbiamo deciso di festeggiare insieme il compleanno e quella sera stessa ci siamo dati il primo bacio e ci siamo fidanzati”. Dopo la laurea, Luca si trasferisce a Foligno. Il capo, poi, alla ricerca di un architetto, gli dice di far inviare il curriculum alla fidanzata. Floriana, così, manda il curriculum e viene assunta. I due fidanzati si ritrovano così a Foligno dove, attualmente vivono e lavorano. “Perchè la vuoi sposare?”, chiede Caterina. “Perchè la amo. Siamo fidanzati da otto anni, abbiamo parlato di matrimonio, ma non c’è stata mai l’occasione”, spiega Luca. Caterina, così, fa uscire dallo studio il fidanzato e accoglie Floriana ignara di tutto.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA A VIENI DA ME

Floriana, ignara di tutto, entra in studio e riceve la prima sorpresa ovvero un videomessaggio del fidanzato Luca. “Ciao amore, quando ci siamo incontrati otto anni fa mi hai fatto innamorare della tua spontaneità e naturalezza. Abbiamo affrontato momenti belli e brutti, ma io oggi ti voglio ringraziare per quello che hai fatto per me. Abbiamo dovuto lasciare la nostra Sicilia. Ora vorrei stare tutta la vita al tuo fianco, mano nella mano, per renderti felice“, dice Luca che poi entra in studio accolta da Floriana che sorride e piange allo stesso tempo. Dopo un bacio, Luca s’inginocchia: “Allora, come hai sentito, quando ci siamo incontrati, mi sono innamorato della tua forza e dea capacità di trasmettere l’allegria alle persone. Ai tempi ero diverso, però, ho deciso d’intraprendere questo viaggio con te e cominciare a ridere. Oggi, qua, ti prometto che rideremo insieme raccontando queste storie, ti prometto che farò di tutto per renderti speciale ogni giorno, ti prometto che continueremo a ballare come pazzi come facciamo sempre, ti prometto che risolveremo ogni discussione, ogni litigio ogni sera prima di andare a letto. Non so se riuscirò a mantenere tutte queste promesse oggni giorno“, spiega Luca che viene interrotto da Floriana – “Lo faremo insieme”, afferma sicura. “Quello che ti voglio chiedere è se mi vuoi sposare”, conclude Luca ricevendo un bellissimo sì dalla fidanzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA