Proposta di matrimonio al concerto di Mr Rain/ Francesco chiede a Martina di sposarlo e il cantante…

Proposta di matrimonio sul palco di Mr Rain

Fioccano proposte di matrimonio sui palchi dei cantanti attualmente impegnati in tour. Dopo quella avvenuta tra il pubblico, sotto lo sguardo di Ultimo, è arrivata quella al concerto di Biagio Antonacci che ha invitato la coppia protagonista della proposta di matrimonio sul palco facendosi raccontare la storia del loro amore e chiedendo poi di chiamare il primo figlio Biagio qualora fosse un maschio. Nelle scorse ore è arrivata un’altra proposta di matrimonio. Stavolta, a fare da cornice al momento romantico di una giovane coppia è stato il concerto di Mr Rain.

Sul palco di Follonica dopo il cantante ha tenuto il suo live, Francesco, questo il nome del fidanzati, ha deciso di sorprendere la fidanzata chiedendole di sposarlo.

La proposta di matrimonio di Francesco e Martina

La musica di Mr Rain ha fatto da colonna sonora all’amore di Francesco e Martina. In particolare, la coppia, fidanzata da sei anni, ha come canzone del cuore “Carillon”. Francesco, così, ha deciso di approfittare del concerto a cui ha partecipato poi con Martina per chiedere alla sua dolce metà di sposarlo.

Nelle immagini pubblicate su Instagram dalla pagina “Webooh”, si vedono sul palco Martina e Francesco e un sorridente Mr Rain, felice di aver fatto da colonna sonora al loro amore e di aver partecipato ad un momento indimenticabile. La risposta di Martina è stata positiva.

