Proposta di matrimonio al concerto di Biagio Antonacci/ Lui: “Se il primo figlio è maschio…”

Momento romantico al concerto di Biagio Antonacci

Per i cantanti, il momento più bello del loro lavoro è il contatto con il pubblico durante i concerti. L’estate rappresenta la stagione perfetta per gli spettacoli live e, in questa calda stagione, sono tantissimi gli artisti impegnati in giro per l’Italia. Oltre agli artisti più amati dai giovani come Tananai che, durante uno degli ultimi concerti è caduto dal palco, tra i cantanti più amati da varie generazioni c’è sicuramente Biagio Antonacci che, sul palco, si dona totalmente al proprio pubblico.

Durante i live di Antonacci si passa dai momenti divertenti e super ritmati a quelli più emozionanti e romantici. Proprio durante quest’ultimo momento, nel corso del concerto che Biagio ha tenuto a Pompei, è arrivata un’emozionante proposta di matrimonio che, indirettamente, ha coinvolto lo stesso Biagio che ha poi fatto una proposta ai futuri coniugi.

Proposta di matrimonio al concerto di Biagio Antonacci

Nella splendida cornice di Pompei, lo scorso 5 agosto, Biagio Antonacci ha tenuto un concerto incantando il pubblico. Durante la serata, come riporta La Repubblica, Nello ha chiesto alla fidanzata Nancy di sposarlo sulle note di Buongiorno bell’anima. La coppia è stata così invitata da Antonacci a salire sul palco per raccontare come è nata la storia.

“Sono emozionato per voi” ha spiegato, prima di rivelare: “Io non mi sono mai sposato ma prima o poi lo farò e se lo farò lo farò al concerto di qualche amico e questa è una bellissima idea […]”. Poi ha aggiunto: “Mi raccomando, la promessa, il primo figlio se è maschio, Biagio”.

