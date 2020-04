Protezione civile bollettino, conferenza stampa/ Diretta video: coronavirus 23 aprile

Pubblicità

Seconda conferenza stampa della settimana per la Protezione civile. Oggi, giovedì 23 aprile 2020, il bollettino sull’epidemia di coronavirus in Italia non verrà diffuso solo con comunicato ufficiale, ma attraverso un punto stampa. Il capo del Dipartimento Angelo Borrelli ha infatti ridotto a due gli incontri con la stampa, il secondo dei quali cade il giovedì. Sarà l’occasione per analizzare l’evoluzione della diffusione del coronavirus, visto che gli ultimi dati pervenuti attraverso il bollettino hanno certificato un miglioramento della situazione. Il numero delle persone attualmente positive stanno diminuendo, ma l’auspicio è che cali sensibilmente il dato relativo ai morti, ancora alto. Di sicuro la pressione sul sistema sanitario nazionale non è più forte come prima. Ma entriamo nel merito dei dati. Il totale delle persone che hanno contratto Covid-19 è 187.327, quindi c’è stato un incremento rispetto a martedì di 3.370 nuovi casi. Ma il numero totale di attualmente positivi è di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto a martedì.

Tra gli attualmente positivi 2.384 sono in cura presso le terapie intensive, quindi nel bollettino della Protezione civile si registra una decrescita di 87 pazienti rispetto a martedì. Invece sono 23.805 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 329 pazienti. I deceduti sono 437 e portano il bilancio totale delle vittime a 25.085. Il numero complessivo dei dimessi e guariti è salito invece a 54.543, quindi c’è stato un incremento di 2.943 persone.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE, ALTRI AIUTI DALL’ESTERO

La conferenza stampa della Protezione civile per i nuovi dati del bollettino sul coronavirus verrà trasmessa in diretta tv alle 18 e contestualmente in video streaming sui canali social del Dipartimento e del Ministero della Salute, oltre che sul canale YouTube della Protezione civile, che ieri intanto ha annunciato che nelle Marche sono operativi i 60 infermieri arrivati dall’Albania. La task force sanitaria ha il compito di rafforzare la capacità assistenziale sul territorio, nello specifico quella delle Rsa e delle case di riposo. Gli infermieri fanno parte del secondo team sanitario proveniente dall’Albania. È stato accolto all’arrivo a Fiumicino dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presente col direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione civile, Luigi D’Angelo.

«Andranno a salvare le vite dei nostri concittadini e allo stesso tempo aiuteranno i nostri medici a prendere respiro dopo oltre un mese, circa 40 giorni in lockdown, di lotta al coronavirus», ha dichiarato Di Maio. Il titolare della Farnesina, parlando dell’aiuto dell’Albania, ha aggiunto: «Non ce l’avremmo mai fatta senza l’aiuto dall’estero». La squadra di infermieri è stata suddivisa tra le 5 aree sanitarie delle Marche: ogni gruppo è stato assegnato ai direttori di distretto che hanno disposto le destinazioni nelle strutture sanitarie ed assistenziali del territorio in base alle necessità.

