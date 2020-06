Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 21 giugno/ Marche: 3° giorno no-covid

Il nuovo bollettino della Protezione Civile con i dati sull’epidemia di coronavirus, verrà emesso oggi, domenica 21 giugno, come di consueto dopo le ore 18:00. Nella giornata di ieri sono stati registrati 262 nuovi casi e 49 morti, dati sostanzialmente in linea con quelli comunicati nella giornata precedente. Sale a quota 34.610 il numero di morti da inizio pandemia, mentre sono 238.275 le persone infetta dallo scorso 21 febbraio. Se da una parte continua ancora a preoccupare la regione Lombardia (ieri altri 165 nuovi contagi), ci sono motivi per sorridere, come ad esempio il fatto che per per il terzo giorno consecutivo non si sono verificati nuovi casi nella regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati 549 i tamponi processati, e per la quinta volta dallo scorso febbraio terza negli ultimi 3 giorni, nessuno è risultato essere positivo al covid-19. Fermi a quota 6.768 i casi accertati in regione, l’8.8% dei 76.777 test effettuati.

PROTEZIONE CIVILE, IN VENETO SUPERATI I 2000 MORTI

In Veneto, invece, sono stati superati ieri i 2mila morti, per l’esattezza 2.002, anche se l’epidemia in quella che è stata la prima regione colpita dal coronavirus assieme alla Lombardia, è ormai ampiamente sotto controllo. I positivi dallo scorso febbraio sono infatti cresciuti di sole 3 unità, per un totale di 19.238, mentre in terapia intensiva troviamo dodici pazienti, ma solo uno con il covid. In queste ultime settimane si sta dibattendo molto sulla questione “aggressività o meno” del virus, e sono diversi i luminari che pensano che il covid sia decisamente meno “cattivo” rispetto a qualche mese fa, a cominciare dai professori Zangrillo, Remuzzi, e Bassetti. La pensa diversamente invece Enrico Bucci, professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia, che attraverso la propria pagina Facebook spiega: “Prestigiosi commentatori dichiarano, prima che i dati siano disponibili e le pubblicazioni peer reviewed, che i nuovi positivi non sono contagiosi. Restiamo in fiduciosa attesa per conoscere numerosità del campione, caratteristiche cliniche dei soggetti campionati, rapporto con gli altri studi pubblicati, e soprattutto causa delle nuove infezioni che si stanno verificando, al netto delle fantasiose interpretazioni secondo le quali i nuovi positivi sarebbero tutti vecchi casi”.



