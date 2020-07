Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 7 luglio/ +208 casi e 133 guariti

Attorno alle ore 18:00 di oggi, martedì 7 luglio, è atteso il nuovo bollettino della Protezione civile con gli ultimi dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati registrati altri 208 nuovi casi di infezione dal covid, per un totale di positività da inizio epidemia pari a 241.819. 133 invece i nuovi guariti (computo aggiornato dal 21 febbraio, 192.241), mentre i morti sono aumentati di otto unità, portandosi a quota 34.869. In Italia troviamo al momento 14.709 persone con il covid, e di questi ben 13.691 sono in isolamento domiciliare, con pochi sintomi o asintomatici, mentre sono 946 le persone ricoverate. Nelle terapie intensive troviamo comunque solo 72 persone, un dato che conferma la situazione di relativa tranquillità allo stato attuale delle cose. Nonostante i numeri positivi, le autorità invitano a non abbassare la guardia, a cominciare da Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione al Ministero della Salute, che presentando il suo libro “Epidemie”, ha spiegato: “Un secondo lockdown adesso il Paese non lo reggerebbe. Questo è il motivo per cui spero che vi sia un contenimento molto forte. Se si devono fare delle zone rosse ristrette si facciano, per scongiurare il pericolo. Bisogna agire con molta decisione su territori ristretti per evitare la diffusione”.

PROTEZIONE CIVILE, IL BOLLETTINO. MINISTRO SALUTE SU VACCINO JOHNSON&JOHNSON

Così invece il ministro della Salute, Roberto Speranza, che a proposito del vaccino contro il coronavirus ha fatto sapere che la Johnson&Johnson nota multinazionale americana, completerà il suo lavoro in Italia: «Anche il vaccino contro il Covid – le parole dell’esponente dell’esecutivo durante una visita di ieri presso l’azienda farmaceutica Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone – a cui sta lavorando Johnson&Johnson sarà completato nel nostro Paese. Sono belle notizie che testimoniano come l’Italia e le sue eccellenze scientifiche e produttive siano al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino. Ho visitato oggi l’azienda la casa farmaceutica – ha proseguito – se si supereranno tutti i test di efficacia e sicurezza nello sviluppo del vaccino sarà qui che si completerà parte del processo produttivo di AstraZeneca».

