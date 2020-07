Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 3 luglio/ +201 casi, in risalita

Anche quest’oggi, venerdì 3 luglio, verrà reso noto il consueto bollettino sul coronavirus da parte della Protezione Civile. Scopriremo quindi l’andamento attuale della curva epidemiologica che nella giornata di ieri è tornata a salire, anche se non in maniera preoccupante. Sono stati 201 i nuovi infetti segnalati, per un totale da quando è scoppiata l’emergenza pari a 240.961 casi (il giorno precedente erano stati 187 e ancor prima 175). Le vittime, invece, sono state 30, per un totale di 34.818 dallo scorso 21 febbraio ad oggi. Bene i pazienti in terapia intensiva dove troviamo al momento solo 82 persone, in calo di 5 unità rispetto alla precedente comunicazione, e nel contempo decrescono anche i ricoverati negli altri reparti, 963 in totale contro i 1.025 del giorno prima. In isolamento domiciliare troviamo invece 14.015 persone, mentre i casi positivi ad oggi sono 15.060 (-195), con 634 guariti in più (totale 191.083).

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS, PREGLIASCO: “BENE I NUOVI DATI”

Commenta i dati in maniera positiva il virologo dell’università di Milano, Fabrizio Pregliasco, intervistato dai colleghi dell’agenzia Adnkronos: “Meno di mille ricoverati in Italia: andiamo sempre meglio. Molto positivo anche il dato dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 82. Resta il caso Lombardia – ha aggiunto – ma soprattutto il nodo dei focolai, un elemento con cui convivere. Dobbiamo essere pronti a intercettarli e spegnerli, per poter vivere un’estate e un autunno tranquilli. Insomma, il mio messaggio è quello di essere sereni ma vigili”. Più polemico invece il collega giornalista Sigfrido Ranucci, che parlando ai microfoni di Radio Radio invita a “pesare” i numeri della pandemia: “A me i dati appassionano fino ad un certo punto. La cosa importante che noi dobbiamo dire è questa: ci sono stati Paesi che hanno preso dei provvedimenti diversi tra loro. Quindi paragonarli sarebbe come mettere insieme le pere con le banane. I nostri morti sono stati concentrati in un’area geografica circoscritta. Quella dove c’è la maggiore urbanizzazione, il maggiore scambio di persone e il maggiore inquinamento. C’è una coincidenza, testimoniata da alcuni studi, tra livello d’inquinamento e tasso di mortalità del virus”.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS 2 LUGLIO





