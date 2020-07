Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 4 luglio/ +15 morti, ma casi ancora su

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino della protezione civile. Anche oggi, sabato 4 luglio, verranno comunicati i nuovi dati sull’epidemia di coronavirus attorno alle ore 18:00. Nella giornata di ieri sono cresciuti nuovamente i casi, visto che sono stati registrati 223 infetti in più, per un totale di 241.184 da quando è scoppiata l’emergenza. Erano 201 quelli di 48 ore fa, mentre tre giorni fa erano 187, a conferma di come la curva epidemiologica stia tornando lentamente a salire. Nelle ultime 24 ore, è questo è senza dubbio un dato buono pur nella sua drammaticità, sono morte 15 persone, la metà rispetto al precedente bollettino (totale di vittime dal 21 febbraio scorso, 34.833). In terapia intensiva troviamo al momento solo 79 persone, (meno tre), mentre negli altri reparti i pazienti sono 956, sette in meno rispetto a 24 ore prime. Le persone che al momento sono positive sono 14.844, mentre in isolamento domiciliare troviamo 13.489 unità.

PROTEZIONE CIVILE, IL BOLLETTINO. RICCIARDI “SECONDA ONDATA? VI SPIEGO…”

Nonostante la curva epidemiologica stia leggermente rialzandosi, Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’università Cattolica di Roma e consigliere del ministero della Salute, ha dispensato ottimismo: “In Italia la situazione è positiva, nella stragrande maggioranza delle Regioni la curva si sta appiattendo – le parole rilasciate ad Agorà – se continuiamo cosi possiamo arrivate all’azzeramento. In alcune aree peró ci sono ancora casi, la Lombardia ad esempio è un caso a parte, bisogna fare attenzione”. Ricciardi ha parlato anche di un’eventuale seconda ondata autunnale: “Dobbiamo prepararci, non dobbiamo temerla perché se ci organizziamo bene non ci sarà una seconda ondata. Lo stiamo già facendo, anche se la velocità dipende molto dalle regioni. Se ci organizzeremo, con i vaccini per l’influenza, col distanziamento, preparando i pronto soccorso, avremo una serie di piccoli focolai da circoscrivere, ma non una seconda ondata. A questo proposito ricordo che è importante scaricare l’app Immuni, è uno degli strumenti per prevenirla”.

PROTEZIONE CIVILE, IL BOLLETTINO DEL 3 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA