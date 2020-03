Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video, aggiornamenti sul Coronavirus

Nuovi aggiornamenti sul Coronavirus: è in programma alle 18:00 di oggi, lunedì 9 marzo 2020, la consueta conferenza stampa di Angelo Borrelli. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, nonché commissario per l’emergenza, farà il punto della situazione sull’epidemia. Sono attese dunque le ultime notizie e il nuovo bollettino con tutti i dati relativi ai casi positivi, al numero dei guariti e a quello dei decessi, nella speranza che il trend delle ultime settimane subisca un’inversione. Ma il punto stampa, tramesso in diretta dai canali televisivi all-news come Rai News24 e Sky Tg24, rappresenta anche l’occasione per capire gli interventi adottati per fronteggiare l’emergenza. Al Capo del Dipartimento della Protezione civile è, infatti, affidato il coordinamento degli interventi da quando il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi a causa del Coronavirus, quindi per il rischio sanitario connesso all’infezione da Covid-19.

CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE SU EMERGENZA CORONAVIRUS

Uno dei principali compiti del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli è quello di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione eventualmente interessata dal contagio. Non a caso nel punto stampa di ieri si è soffermato sulle criticità che gli ospedali della Lombardia stanno affrontando per le terapie intensive e subintensive. A tal proposito, ha annunciato che 13 pazienti sono in trasferimento in Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria. In seguito al decreto del governo sul Coronavirus, Borrelli ha firmato una nuova ordinanza secondo la quale gli uffici pubblici restano aperti. Quindi non ci sono limitazioni per gli uffici pubblici. Inoltre, il decreto «si applica solo alle persone fisiche» delle zone indicate (Lombardia e altre 14 province) e non «alle merci». Borrelli ha anche colto l’occasione per lanciare un appello alle regioni affinché uniformino i provvedimenti con questa norma, che ha proprio questo obiettivo. La conferenza stampa di oggi della Protezione civile può essere seguita in diretta streaming video anche attraverso il canale YouTube ufficiale.

VIDEO CONFERENZA STAMPA 8 MARZO 2020





