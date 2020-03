Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 5061 infetti, 233 i morti

Continua l’emergenza coronavirus in Italia, con gli ultimi aggiornamenti e le ultime notizie, tutt’altro che ottimistiche. Partiamo come sempre dai dati. Gli infetti sul suolo italiano dall’inizio dell’epidemia, poco più di due settimane fa, sono saliti a quota 5.061, mentre le vittime totali sono 233. Nel contempo, sono 589 le persone che risultano essere guarite. Nelle ultime ore sono aumentati i contagi anche in Sardegna, fino a pochi giorni fa regione incontaminata. A riguardo si segnalano tre casi in quel di Oristano, Olbia e Nuoro: i primi due si trovano ricoverati presso gli ospedali di Sassari e Nuoro, mentre il terzo è in auto-isolamento in casa. Nelle ultime 24 ore sono saliti di cinque unità i casi sardi, in attesa ovviamente dell’ufficialità dell’Iss. Stamane è intanto tornata alla normalità la stazione Centrale di Milano, che nella tarda serata di ieri era stata presa d’assalto da gente in fuga, dopo la bozza del nuovo decreto circolante, in merito alla “chiusura” della Lombardia fino al 3 aprile, e di altre 14 provincie italiane.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: EPIDEMIA TUTT’ALTRO CHE VICINA AL SUO PICCO

Sono diventate zona rossa le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli, e in tutte queste zone, oltre ovviamente all’intera Lombardia, le scuole resteranno chiuse fino alla data del 3 aprile 2020, e saranno numerose le limitazioni, a cominciare dalla chiusura di bar e ristoranti fino alle ore 18:00, sospensione totale delle attività di discoteche, cinema e palestre, e molte altre misure restrittive atte a contenere la diffusione del virus. La cosa certa, alla luce di questi ultimi provvedimenti adottati, è che il picco dell’epidemia da coronavirus non è stato affatto raggiunto, in quanto gli infetti stanno crescendo di numero nelle ultime ore. Per evitare che l’intera popolazione possa venire contagiata, il governo ha attuato misure ancora più restrittive, con la speranza che il peggio possa passare il prima possibile. A preoccupare le autorità sanitarie è in particolare l’alta letalità del covid-19 in Italia, che ha superato il 4% dei pazienti colpiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA