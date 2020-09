“Psiconano” Stevie Lee è morto/ Il wrestling dice addio al lottatore: aveva 54 anni

Un improvviso quanto grave lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo del wrestling, che si trova adesso a piangere la scomparsa del lottatore Stevie Lee, noto anche come lo “Psiconano” e conosciuto sul ring con lo pseudonimo di Puppet the Psycho Dwarf, celebre anche per via della sua partecipazione alla serie “Jackass”. Un decesso avvenuto nella giornata di mercoledì 9 settembre, la cui notizia è però giunta in ritardo in Europa. Come scrive Dagospia, a dare la notizia della morte è stata la famiglia del cinquantaquattrenne Stevie Lee, usufruendo di una pagina GoFundeMe creata appositamente per raccogliere la cifra necessaria alla copertura delle spese funebri. Anche se la famiglia non sono state rivelate le cause della scomparsa, i suoi cari hanno detto che Lee “è morto inaspettatamente. Era amato da molti e ha molti amici di famiglia, fan che lo adoravano, ma c’è solo suo fratello Jim che può occuparsi delle esequie”, si legge nella pagina introduttiva di GoFundMe, dove si legge successivamente: “Ha bisogno del nostro aiuto per dargli un’ultima chiamata alla ribalta. Per favore, dona quello che puoi, condividi i suoi ricordi con tutti e condividi questa raccolta fondi per dare a Psycho Dwarf il miglior luogo di riposo possibile”. L’obiettivo fissato è di cinquemila dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA