Pucci Romano, ex moglie Alberto Castagna: “Fu terribile dire a mia figlia che non c’era più”/ “Mi spinse…”

Pucci Romano ha condiviso l’amore, la vita con Alberto Castagna; un matrimonio che seppur finito è durato all’infinito dal punto di vista emotivo fino agli ultimi giorni di vita del conduttore anche grazie all’amore congiunto per la figlia Carolina. Ospite oggi a La Volta Buona ha esordito con delle parole che dimostrano in maniera evidente la sua caratura, il massimo rispetto che aveva per la vita di suo marito ma anche per la sua vita privata. “Intanto grazie, è la prima volta che accetto una cosa del genere perchè non è mai stato possibile per me poter parlare della mia vita privata, di questa situazione. Ho sempre pensato fosse giusto non parlarne”.

Iniziando il racconto di suo marito Alberto Castagna, Pucci Romano ha raccontato la simpatica reazione del compianto conduttore all’idea di avere una figlia femmina. “La paternità era una cosa arrivata tardi, però per lui era una scoperta; avere una figlia femmina un po’ lo inquietava, pensava: ‘Chissà che succede un domani’. Io poi lo prendevo in giro, gli dicevo di farsene una ragione. Infatti Carolina sicuramente ricorda a che età le disse di fidanzarsi, 37 anni…”.

Inevitabile per Pucci Romano – ex moglie di Alberto Castagna – non ricordare in riferimento al compianto conduttore il primo periodo buio a causa delle condizioni di salute. “ Lui è rimasto in terapia intensiva per un anno, ho avuto grandi problemi perché mia figlia Carolina non vedendolo più mi disse: ‘Inutile che mi dici bugie, tanto lo so che papà è morto’. Ad un certo punto decisi di portarla perché lei non si fidava più di me, doveva vedere che il padre era vivo…”. L’ex moglie di Alberto Castagna ha poi aggiunto: “Lui purtroppo era impresentabile, in drammatica sofferenza fisica, ma lei fu molto solida, disse: ‘Ma ti hanno tagliato i baffi’. Fu l’unica cosa che disse per sottolineare il cambiamento…”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista in ricordo di Alberto Castagna, l’ex moglie Pucci Romano ha ripercorso con le lacrime a solcarle il viso quel triste giorni in cui, durante il Festival di Sanremo, venne annunciata in tv la scomparsa di uno dei conduttori più amati e immensi di sempre. “Ho seguito tutto l’andazzo di quella serata maledetta in cui quella aorta ha ceduto ulteriormente, la corsa in ospedale non servì a nulla. A quel punto chiamai Stefano mio marito che era legatissimo ad Alberto, loro erano davvero molto amici. Lui mi disse: ‘Non puoi aggirare questo ostacolo’. Non mi dimenticherò mai quando l’ho detto a mia figlia Carolina, mi spinse via, anche se poi a dir la verità questo momento ce lo aspettavamo tutti giorni ma non si è mai pronti, soprattutto un bambino”. La madre di Carolina Castagna ha poi concluso: “Dirle che suo padre non c’era più è stato il momento più duro della mia vita”.











