PUCCI ROMANO, CHI E’ L’EX MOGLIE DI ALBERTO CASTAGNA/ “E’ stato un papà meraviglioso e il miglior conduttore”

Pucci Romano e il rapporto con l’ex marito Alberto Castagna

Pucci Romano, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato del rapporto con l’ex marito Alberto Castagna: “Mi fa piacere ricordare uno dei conduttori più bravi, non ce ne sono stati altri come lui. Un talento naturale e un animale da spettacolo come pochi“.

E ancora: “Lui è stato un papà meraviglioso. Era molto geloso di Carolina, secondo lui doveva fidanzarsi all’età di 37 anni. Lei ha sposato un americano, io gli voglio tanto bene anche se stanno lontani va bene così.” Romano ha poi parlato del periodo in cui il conduttore si è ammalato: “Quando è stato in terapia intensiva ho avuto dei grossi problemi, perchè Carolina aveva capito e mi disse: “Mamma è inutile che mi dici bugie tanto ho capito, papà è morto”. Io ho chiesto al dottore di portare mia figlia a vedere che il padre era vivo“.(Agg. Valentina Masciolini)

Chi è Pucci Romano, l’ex moglie di Alberto Castagna

Pucci Romano è l’ex moglie di Alberto Castagna. Napoletana di nascita, ma romana di adozione, è una dermatologa e d è un’esponente di spicco del mondo della dermatologia. E’ un medico specialista in Dermatologia e Venereologia, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, presidente di Skineco, un’associazione di ecodermatologia e collabora con diverse testate giornalistiche. Per quanto riguarda la vita privata, Pucci Romano è stata la moglie di Alberto Castagna con cui ha avuto la figlia Carolina.

Nel 1994 il matrimonio è finito e i due hanno avuto un rapporto da genitori. Tuttavia, durante gli anni della malattia di Alberto Castagna, si erano riavvicinati. Dopo la fine del matrimonio con Castagna, Pucci Romano aveva ritrovato l’amore con colui che è poi diventato il suo secondo marito.

Pucci Romano e il secondo matrimonio

Con il secondo marito di cui si conosce solo il nome, Stefano, Pucci Romano ha festeggiato 14 anni di matrimonio. purtroppo, il secondo marito dell’ex moglie di Alberto Castagna è venuto a mancare come ha raccontato la figlia Carolina in un’intervista rilasciata ad agosto 2023 al Corriere della Sera.

“Quando, due anni fa, ho perso anche Stefano, il secondo marito di mia madre, è stata dura. Piaceva moltissimo anche a papà: “Se dovessi lasciarti, so che con lui sei in buone mani”. Da loro ho imparato che più ci si vuole bene tutti quanti e meglio è”, le parole di Carolina Castagna.











