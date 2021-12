PULP FICTION/ Nel cast del film John Travolta e Uma Thurman (Italia 1)

Pulp Fiction rappresenta la consacrazione definitiva di Quentin Tarantino come regista e ha la particolarità di essere presentato senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi. Realizzato combinando perfettamente umorismo e scene di efferata violenza, il lungometraggio è stato il primo targato Miramax a diventare un vero e proprio blockbuster. La pellicola possiede il merito di rilanciare al pubblico John Travolta, ormai troppo in ombra da anni, e di consacrare la fame della giovanissima Uma Thurman.

Tra i vari riconoscimenti, ci sono anche le candidature all’Oscar come miglior attore protagonista di John Travolta, come migliore attrice non protagonista di Uma Thurman, come miglior attore non protagonista di Samuel L. Jackson. Quentin Tarantino e Roger Avary ottennero l’Oscar come miglior sceneggiatura originale. Una pellicola dal successo mondiale che ha, inoltre, ottenuto la candidatura all’Oscar come miglior film, miglior regia e miglior montaggio. Nel 1994 si aggiudicò la Palma d’Oro al Festival di Cannes. L’American Film Institute ha inserito il film al settimo posto nella categoria Gangster, mentre è collocato al nono posto della lista dei 500 migliori film della storia secondo Empire. Una menzione speciale la merita la splendida colonna sonora che comprende brani di soul, blues, rock e funk. Da ricordare in particolar modo il celebre ballo fra Uma Thurman e John Travolta, divenuta una delle scene più trasmesse nella storia del cinema sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

Pulp Fiction, la trama del film diretto da Tarantino

Pulp Fiction va in onda su Italia 1 a partire dalle 21,20 di oggi, 31 dicembre, su Italia 1. Un cult intramontabile del 1994 che è il perfetto mix tra noir, commedia, drammatico e thriller diretto da Quentin Tarantino. Il cast è stellare e comprende attori del calibro di: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Amanda Plummer, Tim Roth, Harvey Keitel, Christhofer Walken, Eric Stoltz, Maria De Mereidos, Rosanna Arquette, Steve Buscemi e Ving Rhames. Il regista aveva già diretto Tim Roth e Harvey Keytel nel suol film d’esordio Le Iene, mentre Uma Thurman è stata la protagonista dei due capitoli di Kill Bill diretti da Quentin Tarantino.

Pulp Fiction, la trama del film: quattro storie di violenza

Il film Pulp Fiction narra di quattro storie di violenza che si intersecano tra di loro con un susseguirsi di colpi di scena in una sorta di avvicendamento circolare che si chiude con un ritorno all’inizio. Nel primo racconto i protagonisti sono due balordi malviventi interpretati da Tim Roth e Amanda Plummer, Zucchino e Coniglietta, che si apprestano a effettuare una rapina in una tavola calda, nella seconda due sicari dal volto di John Travolta e Samuel L. Jackson riescono a recuperare una valigetta preziosa e puliscono la loro auto sporca del sangue del cervello di un uomo ucciso per errore grazie all’aiuto di Mr Wolf, interpretato da Harvey Keitel, descritto come l’uomo capace di risolvere qualsiasi problema. I due malviventi, non consapevoli, si ritrovano a mangiare proprio nella tavola calda dove si è svolta la rapina. Nel terzo capitolo, uno dei due malviventi, interpretato da J. Travolta, è costretto a portare a ballare la moglie del loro capo, la splendida Uma Thurman e qui la donna, scambiando eroina per cocaina, purtroppo va in overdose. Nella quarta storia il protagonista è Bruce Willis, nel ruolo di un pugile che, non rispettando i patti ai quali si doveva attenere, vince l’incontro che invece avrebbe dovuto perdere e scappa con la borsa contenente un bottino.

Video, il trailer del film Pulp Fiction





