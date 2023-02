Puoi baciare lo sposo/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono

Puoi baciare lo sposo, film di Canale 5 diretto da Alessandro Genevose

Puoi baciare lo sposo è una commedia irriverente che tratta temi spinosi e importanti, del 2018, andrà in onda oggi, 7 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21,20. Il film è liberamente ispirato al musical andato in scena a Broadway, My big gay italian wedding, scritta da Anthony J. Wilkinson. La regia della pellicola è di Alessandro Genevose, il cast comprende gli attori: Monica Guerritore, Diego Abatantuono, Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito, Diana Del Bufalo, Dino Abbrescia e Antonio Catania.

Distribuito in seguito all’onda emotiva suscitata dall’approvazione della legge sulle unioni civili, il film ottiene un grande incasso al botteghino e il parere favorevole della critica. Pur essendo una commedia, infatti, riesce a rispettare la realtà evitando stereotipi e luoghi comuni. Una bella storia d’amore, raccontata con la giusta normalità. Giovanni Caccamo è un giovane attore italiano con alle sue spalle numerose serie televisive, quali: Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti, Questo è il mio Paese, Don Matteo e La vita promessa. Ha fatto parte anche della prima edizione di Celebrity Hunted, in coppia con Diana Del Bufalo. Salvatore Esposito è noto al pubblico per aver interpretato a lungo il ruolo di Gennaro Savastano in Gomorra-la serie, tratta dal romanzo cult di Roberto Saviano.

Puoi baciare lo sposo, la trama del film

Il protagonista della storia di Puoi baciare lo sposo è Antonio, il quale, finalmente è felice di aver trovato l’amore della sua vita. Si tratta di Paolo, un ragazzo con il quale da anni convive a Berlino. Dopo una bella dichiarazione d’amore eterno, Paolo chiede ad Antonio di sposarlo e il ragazzo, se pur riluttante all’inizo, alla fine è felice di accettare. La difficoltà è una: quella di affrontare le loro famiglie che risiedono in Italia e decidono di partire insieme per il paese si Antonio:Civita di Bagnoregio. Ad attenderli ci sono la mamma di Antonio, Anna ed il padre Roberto, il quale è il sindaco della cittadina e ha fondato tutta la sua politica sui valori dell’accoglienza e dell’integrazione. I due ragazzi sono seguiti dalla loro cara amica, Benedetta e il coinquilino Donato, con l’intento di rendere meno pesante l’intero viaggio. La mamma Anna, dal carattere socievole e molto progressista, accetta subito di buon grado la decisione di unirsi civilmente ad Antonio, in quanto aveva sempre intuito quali fossero le sue tendenze sessuali. A ostacolare i loro piani, però, c’è anche Camilla, l’ex fidanzata di Antonio, ancora innamorata di lui che vorrebbe fare di tutto per dividere i due ragazzi. La madre di Antonio desidera, tuttavia, che le nozze siano organizzate rispettando ogni genere di tradizione e a patto che intervenga anche la mamma di Paolo. Al rito desidera che partecipi l’intero paese ed inoltre, per fare le cose in grande, desidera affidare tutta l’organizzazione a Ezio Miccio, l illustre wedding planner. Il rito deve essere presenziato dal padre con la fascia tricolore. Nonostante tante difficoltà e peripezie varie che inducono Paolo ad abbandonare Antonio sull’altare, i due ragazzi coronano il loro sogno d’amore sulle note di Don’t leave me this way.

