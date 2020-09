Pupo, Anna Ghinazzi e Patricia Abati/ “Moglie e fidanzata? Una famiglia invidiabile”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, torna in tv come opinionista del Grande Fratello Vip 5. Dopo aver vissuto la sua prima esperienza con Wanda Nara, da questa sera, dividerà il ruolo di opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia. Accanto al cantante, dunque, ci sarà ancora una volta una donna e, da grande conoscitore del mondo femminile, Enzo Ghinazzi cercherà di comprendere le reazioni che potrebbe avere la sua collega. Pochi come Pupo, infatti, possono vantare l’esperienza che ha con le donne. Oltre ad essere legalmente sposato, ha anche un compagna da tantissimi anni che tutti conoscono. Ghinazzi, infatti, vive quella che viene definita “una relazione poliamorosa“. «Faccio quello che fanno tutti gli uomini, solo che io lo dico – raccontava serenamente nel 2016 a Domenica Live – Non tutti gli uomini hanno moglie e amante, ma molti. Io amo due donne, Anna e Patricia». Con la moglie Anna è sposato dal 1974 mentre con la compagna Patricia ha una relazione dal 1989.

PUPO E IL POLIAMORE: “NON E’ BIGAMIA”

Pupo è sereno e felice accanto alla moglie Anna con cui ha costruito una famiglia felice che lui stesso definisce «invidiabile, normale, perfetta». Con Anna, infatti, ha avuto due figlie, Ilaria e Clara mentre la terza figlia, Valentina, è stata riconosciuta successivamente dal cantante ed è nata da una relazione breve con una fan. Quella di Enzo Ghinazzi è una vita privata ricca di episodi e che lo stesso artista ha raccontato nelle varie interviste rilasciate nel corso degli anni. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente, il cantante raccontò l’iniziale sofferenza della moglie Anna per la sua storia con Patrizia rivelando, però, come la mamma di due delle sue tre figlie, non abbia mai pensato di lasciarlo. In una succesiva intervista a Oggi, invece, ha raccontato la dipendenza dal sesso. “Ora va molto meglio. Ho imparato a governare gli impulsi. In materia ho dato fin troppo. Non mi sono fatto mancare nulla. Ho sofferto non poco: quando dicevo di essere affetto da quella patologia venivo deriso e preso poco sul serio. Ma chi ha vissuto questo tipo stesso problema sa che non è facile uscirne”, raccontava a Oggi.



