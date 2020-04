Pupo: “Coronavirus? Questo buonismo è una grandissima caz*ata/ “Ne usciremo a pezzi”

Pubblicità

Pupo, reduce dal Grande Fratello Vip 2020 di cui è stato opinionista, conclusa l’avventura accanto ad Alfonso Signorini, ha scelto di trascorrere la quarantena accanto alla moglie e alla madre. Il musicista sta rispettando le norme di sicurezza previste per contenere i contagi, ma ai microfoni del settimanale Diva e Donna, si lascia andare ad un amaro sfogo sugli slogan che, da alcune settimane, cercando d’infondere coraggio e speranza agli italiani. “Tutto questo buonismo, questo ‘ne usciremo migliori’, è una grandissima caz*ata…L’umanità ne uscirà a pezzi…La maggioranza delle persone ne uscirà più incaz*ata e fragili di prima…”, ha spiegato Enzo Ghinazzi che dimostra di essere sostanzialmente d’accordo con Luca Ward che ha scelto di non partecipare ad uno spot con la frase “andrà tutto bene”. “Se faccio due passi da solo nel bosco – continua Pupo – non contagio nessuno e non vengo contagiato. Se mi fermano e mi denunciano, li porto in Tribunale fino alla morte”

PUPO E LA QUARANTENA: “COSI’ RIESCO A VEDERE PATRICIA, LA MIA COMPAGNA”

Non è un mistero che Pupo abbia da tanti anni una moglie e una compagna. Avendo scelto di trascorrere la quarantena con la consorte, la madre e la figlia Chiara nella casa di famiglia in Toscana, Pupo ha trovato comunque il modo per vedere Patricia, la compagna, che invece sta trascorrendo la quarantena casa di Calenzano. “Andando a Milano una volta alla settimana per lavoro – ha spiegato Pupo – riesco a fare tappa da lei, a portarle la spesa e le medicine di cui ha bisogno. Ho tutti i permessi in regola, ma so bene che c’è il rischio di incappare in qualcuno che si sente investito del ruolo di censore”. Il cantante, inoltre, spiega che la sua grande sfida in questo periodo di riposo forzato è combattere la noia.



