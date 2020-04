Pupo elogia le cosce di Paola Di Benedetto/ Bacchetta Aristide “ma dove guardi…”

Pupo elogia le cosce di Paola Di Benedetto e il web si scatena. Il cantante, oggi opinionista al Grande Fratello Vip, ha voluto calcare la mano sulla bellezza di Madre Natura. A rivelarlo è Alfonso Signorini che racconta come in un momento in cui erano scollegati Pupo stesso aveva fatto apprezzamenti sulle gambe della ragazza, scoperte da un vestito verde che avvolge il suo fresco fisico. Quando gli cede la parola questi specifica: “Ma hai visto che vestito che ha Madre Natura? Prima mi sono stupito perché Aristide Malnati era al suo fianco e guardava da un’altra parte. Allora mi sono chiesto perché non era attento“.

Come sempre Pupo dimostra di essere un volto fresco all’interno del programma di Canale 5 e non. Porta sorrisi in un periodo molto complicato a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. L’artista aveva specificato nelle scorse puntate che l’obiettivo della trasmissione deve rimanere quella di far rilassare il pubblico già bombardato da notizie negative. Tutti ricorderanno come in una delle ultime puntate è stato anche pronto a ribadire ad Alfonso Signorini che se la trasmissione non dovesse avere più lo spirito giusto non avrebbe senso nemmeno andare avanti.



