Pupo/ Il dramma della dipendenza dal gioco d’azzardo

Pupo e Wanda Nara sono i due opinionisti del Grande Fratello Vip 2020, un duo molto improbabile che sembra funzionare già benissimo come dimostrano le ultime interviste in cui sono apparsi insieme. Il cantante di Gelato al Cioccolato è la prima volta che appare in un reality. Ha infatti ammesso di non amare tantissimo questo genere di programmi, ma per il Grande Fratello ha voluto fare un’eccezione. Lui e Wanda Nara saranno una coppia molto equilibrata: se lei ha detto di voler conoscere le vere persone dietro le maschere dei concorrenti, lui ha detto che sarà quello più duro, quello che darà filo da torcere a tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Visto la sua imprevedibilità, ci si potrebbe aspettare di tutto, anche la stessa agente è rimasta sconvolta quando il cantautore ha ammesso di vivere una relazione bigama con sua moglie e la sua compagna.

Pupo e la bigamia: ha una relazione con sua moglie e la sua agente

In Italia la bigamia non è legalmente accettata ma Pupo non sembra farsene un problema. Diverse volte ha infatti dichiarato di avere una relazione sia con sua moglie Anna Ghinazzi, con cui ha avuto due figlie femmine, e la sua manager Patricia Abati, con cui ha avuto una figlia. Il cantante ha spiegato che con la moglie non è separato in casa. Anzi, è felicemente sposato con lei ma dal 1989 intrattiene una relazione extraconiugale con Patricia senza alcun problema. Come ha raccontato a Verissimo nell’intervista pre-Grande Fratello, le due donne non vivono nella stessa casa e questo rapporto a triangolo funziona proprio perché le due realtà sono tenute separate. Feste a parte! Pupo ha spiegato che durante le feste tutte le famiglie si riuniscono diventando una vera e propria ciurma composta da più di 20 persone. La situazione sembra andar bene a tutti, in particolare a Pupo: “Amo le mie due donne. Tutto questo mi ha dato molto più di quanto mi abbia tolto”.

Pupo e la dipendenza dal gioco d’azzardo

Dietro questo spirito libero e aperto, si nasconde però un fantasma, combattuto e messo sotto chiave nel cassetto. Pupo, tanto tempo fa, è stato dipendente dal gioco d’azzardo. Una volta uscito dal tunnel, il cantante si è dedicato pienamente a questo problema, parlandone in televisione per aiutare coloro che ne soffrono ancora: “Ho ho fatto una promessa a me stesso, nel momento in cui ho capito che forse potevo uscire dal tunnel del gioco d’azzardo, di dedicare parte della mia vita a raccontare quello che mi è capitato”. Lui è la dimostrazione che si può uscire dal tunnel: “Chiaramente dal punto di vista di uno che ce l’ha fatta. L’esempio vivente che se ne può uscire. Lo sento come un dovere, un impegno perché la vita a me a restituito qualcosa che non sempre restituisce, non lo dico io ma le statistiche. Direi che il mio ‘come-in back’, il mio ritorno, è rarissimo”



