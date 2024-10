Tale e Quale show 2024, anticipazioni sesta puntata: quarto giudice e classifica

Questa sera, 25 ottobre, va in onda la sesta puntata di Tale e Quale Show 2024, l’amatissimo talent dei Vip condotto da Carlo Conti. La gara si fa sempre più serrata tra i talenti di quest’anno, giudicati da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e un quarto giudice diverso per ogni puntata. Questa sera fa il suo ritorno in questo ruolo Pupo, che ha già vestito questo compito qualche puntata fa.

La scorsa settimana, la puntata è stata vinta da Amelia Villano che ha imitato Giusy Ferreri con la canzone Novembre. Al primo posto della classifica generale resta, tuttavia, ancora Verdiana Zangaro, che ha conquistato una serie di prime posizioni e, comunque, di podi in queste prime cinque puntate. Ultima, invece, è Carmen Di Pietro. Ma come cambierà la classifica di Tale e Quale show 2024 alla fine della sesta puntata? Verdiana sarà nuovamente primo a ci saranno stravolgimenti?

Le esibizioni della sesta puntata di Tale e Quale show 2024

Intanto ricordiamo quali saranno le esibizioni della sesta puntata di Tale e Quale Show 2024. Simone Annicchiarico sarà Franco Battiato; Massimo Bagnato imiterà Claudio Baglioni o Gianni Morandi (in duetto con un ospite a sorpresa); Thomas Bocchimpani sarà Gianluca Grignani, Feisal Bonciani dovrà imitare James Brown; Kelly Joyce sarà Grace Jones; Justine Mattera sarà invece Nancy Sinatra.

La gara di Tale e Quale di questa sera vedrà poi Giulia Penna nei panni di Alicia Keys, mentre Roberto Ciufoli sarà Renato Carosone. La vincitrice della scorsa settimana Amelia Villano imiterà invece Emma Marrone; Verdiana Zangaro questa volta sarà un’altra voce internazionale, Christina Aguilera; infine Carmen Di Pietro è pronta a stupire il pubblico di Rai 1 con la sua versione di Katia Ricciarelli.

Come vedere in streaming Tale e Quale show 2024

Ricordiamo che la classifica della sesta puntata di Tale e Quale show 2024 sarà decretata dalle votazioni dei tre giurati più il quarto giudice speciale. A questi voti si aggiungeranno i 5 punti assegnati da ogni concorrente e quelli del pubblico social.

È possibile seguire la nuova puntata di Tale e Quale show 2024 su Rai 1, in diretta a partire dalle 21.30 circa, ma anche in streaming sulla piattaforma Raiplay, alla quale si può accedere da smart TV, cellulare o tablet. Ogni puntata sarà poi disponibile on demand a partire dal giorno successivo alla messa in onda.