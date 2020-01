PUPO, INTERROTTO IL FUNERALE DELLO ZIO/ Al cimitero manca la tomba: “Increduli…”

Uno spiacevole imprevisto al funerale dello zio di Pupo. Lo riporta “Il Corriere di Arezzo”, raccontando la disavventura che Enzo Ghinazzi, questo il vero nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip 4, e i suoi parenti si sono trovati a fronteggiare in occasione dell’ultimo saluto ad uno zio passato a miglior vita nelle scorse ore. Stando al resoconto del quotidiano aretino, i circa cento parenti presenti alle esequie del morto, anziano zio di primo grado di Pupo, dopo aver assistito alla celebrazione in chiesa dei funerali si sono diretti presso il cimitero situato a Ponticino, nel comune di Pergine Laterina, in provincia di Arezzo. Una volta arrivati a destinazione, però, per loro è arrivata una brutta sorpresa: quale? La fossa per seppellire il loro caro defunto non era stata scavata…

PUPO, INTERROTTO IL FUNERALE DELLO ZIO

Lo stesso Pupo, nel commentare l’accaduto, non ha nascosto il suo disappunto, ma soprattutto la sorpresa dinanzi ad un evento di questo tipo: “Eravamo increduli…”, ha detto in riferimento alla mancata sepoltura dello zio. Ma com’è potuto verificarsi questo inconveniente? La ditta incaricata delle tumulazioni, stando a quanto riferito dal “Corriere di Arezzo”, non ha ricevuto la comunicazione dal Comune: per questo motivo, i familiari del defunto sono stati avvisati del disguido soltanto quando il carro funebre stava per muovere verso il camposanto. Il sindaco del piccolo comune del Valdarno, Simona Neri, dal canto suo ha commentato: “Un fatto grave. Siamo molto dispiaciuti. Ho chiesto una relazione per capire cosa sia successo e ricostruire di chi siano le responsabilità”.

