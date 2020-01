Pupo, strategia per togliere reggiseno/ Wanda Nara: “Non lo porto!”

La terza puntata del Grande Fratello Vip è stata particolarmente carica di contenuti. Alfonso Signorini ha aperto le danze con quello che è stato il caso della settimana: la squalifica di Salvo Veneziano per le agghiaccianti frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Gli opinionisti hanno fortemente disapprovato l’accaduto, principalmente Wanda Nara, che ha incitato i tre Higlander sopravvissuti a scusarsi per il loro comportamento (ma loro hanno pensato bene di non farlo, restando in silenzio oppure offrendo delle pessime giustificazioni). Di seguito, si sono snocciolati altri temi da “ex”. E così, in Casa è entrata Paola Caruso per confrontarsi con Ivan Gonzalez. Spazio poi, per le dinamiche che hanno coinvolto Elisa e Andrea Denver, dopo la loro ipotetica storiella (“Ci siamo visti quattro volte…”, ha precisato lui).

Grande Fratello Vip, Pupo in cerca di strategie

Particolarmente intensa la parentesi dedicata alla maternità, affrontata con Antonella Elia e con Adriana Volpe, due donne molto diverse che spartiscono una piccola parte del loro percorso personale. Anche in questo caso, l’intervento di Wanda Nara è stato preciso e mirato, soprattutto per via della sua genuina emozione. Quasi al termine della puntata, c’è stato anche un siparietto con protagonisti i due opinionisti del reality show: Pupo e proprio Wanda. Il cantante toscano ha contestato il reputare negativo l’atteggiamento strategico attuato dai concorrenti, essendo il GF un gioco. Enzo Ghinazzi poi, ha fatto una battuta sulla collega: “Mi devi insegnare una strategia per togliere il reggiseno a Wanda Nara”. La bionda per tutta risposta ha affermato: “Non ce l’ho il reggiseno!” per poi ribadire che solo il marito Mauro Icardi ha il permesso di slacciarlo (quando presente).

