Pupo nel cast de La Talpa?/ “Non ci sarò, tranne dovessi trovarmi nell’indigenza”

La Talpa: il reality torna in tv dopo 14 anni

C’è grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo de La Talpa, assente dalla tv da ben 14 anni. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il reality si farà e che la produzione sarà affidata a Maria De Filippi e alla sua Fascino. Sono molti i rumor che circolano in questi giorni sul reality, trasmesso per la prima edizione su Rai 2 e su Italia 1 per le due successive. Per la conduzione de La Talpa è stato fatto il nome di Silvia Toffanin, uno dei volti più amati di casa Mediaset, anche sei fan del reality vorrebbe rivedere Paola Perego, che ha condotto le edizioni passate. Su Instagram Amedeo Venza ha scritto: “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”. Per ora solo voci e niente di ufficiale.

Pupo torna al Grande Fratello Vip?/ "Lo farei solo ad una condizione..."

Pupo non sarà nel cast de La Talpa

Molti rumor anche sul cast della quarta edizione de La Talpa. Per esempio, sono stati fatti i nomi di Ida Platano e Gemma Galgani, storiche dame del trono over di Uomini e Donne, nel ruolo di concorrenti. Chiamati in causa anche Gabriele Sbattella, il celebre Uomo Gatto di “Sarabanda”, e anche Gianni Sperti, già vincitore della seconda edizione. Il settimanale “Vero Tv” ha annunciato la presenza, data per certa, di Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi. Ma l’ex opinionista del “Grande Fratello Vip” ha smentito la notizia che lo coinvolgeva in prima persona:“Una talpa mi ha detto che io potrei fare parte dei concorrenti dell’omonimo reality. Auguro ogni bene alla trasmissione e a chi ci lavorerà, ma io non ci sarò. Né a La talpa né a qualsiasi altro Reality, tranne dovessi trovarmi nell’indigenza”, ha scritto il cantante su Twitter.

Pupo: "Poliamore? Non lo auguro a nessuno"/ "Anna e Patricia mi hanno migliorato ma si soffre"

Una #talpa mi ha detto che, per il settimanale @verotv55 ,io potrei fare parte dei concorrenti dell’omonimo #reality auguro ogni bene alla trasmissione e a chi ci lavorerà, ma io non ci sarò. Nè a #latalpa nè a qualsiasi altro #RealityTV tranne dovessi trovarmi nell’ indigenza — Pupo (@pupoghinazzi) July 19, 2022

LEGGI ANCHE:

Pupo: “Avevo 7 mld di debiti, un miracolo che ci sia ancora”/ “Morandi mi aiutò”

© RIPRODUZIONE RISERVATA