Pupo ospite d’onore al festival bielorusso patrocinato da Lukashenko/ Scoppia la polemica!

Pupo finisce di nuovo nella polemica: parteciperà al Festival bielorusso caro a Lukashenko

Pupo, solo qualche mese fa, era stato criticato per essere sul cartellone del festival della canzone patriottica del Cremlino. Ora il cantante è tornato nell’occhio del ciclone per il motivo analogo: parteciperà al Festival bielorusso Slavjanskij Bazaar di Vitebsk, evento patrocinato direttamente dal presidente Alexander Lukashenko. Se per il Festival russo Road to Yalta decise di fare marcia indietro dopo le tantissime critiche ricevute, per quello bielorusso non sembra avere la stessa idea, considerando anche che l’evento è previsto per oggi 14 Luglio.

Pupo, lettera choc: "Stressato come Alessandro Impagnatiello, ma non uccido"/ "Gestire due donne è difficile"

Sul portale ufficiale del Festival si legge: “Il 13 luglio si è svolta nell’Anfiteatro estivo l’inaugurazione del XXXII Festival internazionale delle arti ‘SLAVIC BAZAR IN VITEBSK’. Questo concerto di gala è uno degli eventi più emozionanti del festival, quando gli invitati sintonizzano la sala da 6.000 posti in un’onda fiordaliso, promettendo incontri indimenticabili con artisti preferiti di diversi paesi durante tutti i giorni del festival”.

Chi sono Ilaria, Valentina e Clara, figlie Pupo/ "Lo sbaglio per la terza figlia…"

Pupo, dopo il Festival russo Road to Yalta, scatena nuovamente le critiche

Ritornando a Pupo, riguardo la rinuncia al Festival russo Road to Yalta, raccontò a Dagospia: “È successo l’imprevedibile, l’impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta. In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo da Lugano verso la città di Spa, in Belgio, dove mi fermerò per qualche giorno a risposare e ancora a riflettere, ho deciso di non partire per Mosca”. In seguito aggiunse: “Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò che è accaduto in questi giorni, ma dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti, perché la mia abitudine è sempre di essere molto chiaro e leale con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori”. Come si comporterà di fronte alle polemiche sollevate da questa nuova partecipazione?

LEGGI ANCHE:

Pupo, il "dietrofront" dopo le critiche per il Sanremo russoo/ "Non andrò a Mosca…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA