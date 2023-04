Pupo piange per la mamma Irene, malata di Alzheimer/ “Non la abbandonerò mai, ho bisogno di lei”

Pupo si commuove per la mamma Irene a Oggi è un altro giorno: “Ecco come sta”

È un racconto toccante quello fatto da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, a Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone, il celebre cantante parla della mamma Irene, del loro rapporto e della sua malattia, l’Alzheimer. Attualmente, la donna si trova all’interno di una struttura di riposo, in una stanza che Pupo racconta di aver arredato esattamente come quella di casa sua: “Lei è convinta di stare a casa”, spiega il cantante, rivelando quali sono oggi le sue condizioni.

“Se mi riconosce? Diciamo che a volte si allontana un po’, poi ritorna. – ha spiegato Pupo su Rai 1 – Prima non mi riconosce, poi si ricorda di me e ritorna. Ma lo fa solo con me, gli altri li ha quasi tutti persi.” Il cantante ha quindi raccontato: “Io non la abbandonerò mai finché potrò. Ogni volta che vado via, le dico sempre la stessa cosa: ‘Mamma, ricordati che finché ci sarò io tu non avrai nessun problema. Io ti proteggerò sempre, perché ho bisogno di te, e tu hai bisogno di me.’ E lei mi risponde: ‘Lo so, lo so’. E vedo che si illumina…”

Pupo e il rapporto con mamma Irene: “Da piccolo ero ribelle e lei…”

È a questo punto che la voce di Pupo si spezza e arrivano le lacrime. L’emozione per la sua mamma è tale che la conduttrice gli si avvicina, cercando di dargli forza con un abbraccio. Rincuorato, Pupo continua il suo racconto con aneddoti più leggeri su mamma Irene: “Mi ricordo sempre quando mi faceva asciugare i cocci. Tornavo da scuola e lei pretendeva che l’aiutassi a rigovernare dopo aver mangiato. Gli amici mi chiamavano a giocare al pallone, però io dicevo che andavo dopo perché mia mamma mi costringeva ad asciugare i piatti. Mi arrabbiamo con lei per questo.” E infine: “Poi ricordo quando scappai di casa per andare a Mestre, avevo 16 anni, e ricordo che quando tornai mamma mi diede questo schiaffo che non ho mai dimenticato. Ero un ribelle.”

