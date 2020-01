Grande Fratello Vip 2020, nomination e pagelle/ Salvo “a processo”, boom Antonella Elia (3a puntata)

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della terza puntata

Puntata particolarmente difficile per Alfonso Signorini quella del Grande Fratello Vip 2020 andata in diretta ieri 15 gennaio. Come previsto, l’argomento principale è stata la squalifica di Salvo Veneziano che ha comunque modo di riabilitarsi al pubblico di Canale 5 con le scuse in diretta. Signorini tocca l’argomento in modo giusto ma severo, ammonendo anche i tre ex “complici” della scena che ha visto Salvo protagonista. Un comportamento che alla maggior parte del pubblico è parso giusto. Per lui stavolta voto 7. Giuste anche le parole di Pupo, che nell’ammonire Salvo riporta alla luce anche i suoi stessi errori. Anche per lui Voto 7. Rimane invece un po’ sullo sfondo in questa terza diretta Wanda Nara. A parte le lacrime per le dichiarazioni di Antonella Elia sulla maternità mancata, la moglie di Mauro Icardi non è oggi grande protagonista e rimane un po’ in disparte. Voto 5,5.

Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia grande protagonista!

È proprio Antonella Elia una delle grandi protagoniste di questa terza diretta e, più in generale, di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dalle rivelazioni commoventi sulla maternità alle antipatie, la showgirl è senza filtri e sempre schietta, spesso in modo brutale. Il web però la ama, dunque il voto per lei è 8. E sono ancora due donne ad aver stregato il pubblico del Grande Fratello Vip, una di queste è Barbara Alberti, elogiata dai coinquilini ma soprattutto dal pubblico a casa, ammaliato dalla sua particolare ironia. Voto 7,5. L’altra grande sorpresa, come lo stesso Signorini sottolinea, è Adriana Volpe. La conduttrice apprezza fino in fondo questa avventura e la affronta costantemente col sorriso, dettaglio che Alfonso porta alla luce con un filmato. Voto per lei 7.

Nomination: Elisa De Panicis e Montovoli al televoto! Chi l’eleminato dal Grande Fratello Vip?

Non convince ancora del tutto il pubblico del Grande Fratello Vip Elisa De Panicis. La bella influencer ha un caratterino forte ma destabilizza più di un concorrente. Infatti è lei tra le donne a finire al televoto questa sera. Voto 6. Molte però le personalità che devono ancora spiccare il volo in questa edizione del Grande Fratello Vip. Dalla Di Benedetto a Montovoli, c’è ancora qualcuno che non trova il giusto spazio nel programma. Infatti anche gli inquilini della Casa hanno le idee puntate in questo senso: i nominati sono due, uno per le donne e uno per gli uomini. Le donne votano palesemente Elisa De Panicis, per gli uomini invece ad andare in nomination è Andrea Montovoli. Scopriremo venerdì chi sarà eliminato tra loro due.



