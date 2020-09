Pupo/ Tensioni con Signorini al GF, il conduttore: “non ho voluto toccarlo perché..”

Pupo ha ricevuto la conferma. Durante la sua prima partecipazione al reality, qualcuno aveva ventilato la possibilità che il cantante non ritornasse come opinionista anche per il GF Vip 5. Invece sarà presente, voluto con forza dal padrone di casa Alfonso Signorini. “Si è già creata una certa complicità e pseudo-rivalità”, ha detto infatti il conduttore a Sorrisi, “non ho voluto toccarlo, abbiamo condiviso momenti impegnativi e siamo collaudati”. Tra Signorini e Pupo infatti c’era stata non poca tensione l’anno scorso, a partire dalla squalifica di Salvo Veneziano per via delle parole dette su Elisa De Panicis. Intanto Pupo ha già rivelato quali siano i suoi preferiti, fra i protagonisti di quest’anno. “Antonella? E’ proprio la figlia che (per fortuna) non ho avuto”, ha detto in modo ironico al settimanale Chi, parlando della Elia. Pupo promette inoltre di mantenere intatto quello spazio umoristico che ha messo in evidenza anche l’anno scorso. “E noi siamo

sulla stessa lunghezza d’onda”, ha detto di Signorini, “anche questo Gf Vip, diciamolo, con noi è cambiato e si è elevato”. Tra i concorrenti invece la sua preferita è Elisabetta Gregoraci: “Mi sta molto simpatica, ha iniziato proprio con me, sono anche stato al suo matrimonio, il più lungo e caldo della storia del mondo. Non vorrei, invece, incrociare Paolo Brosio perchè prega un po’ troppo per i miei gusti”. Il cantante inoltre prevede che Alba Parietti, dato l’ingresso solitario del figlio Francesco Oppini, possa seguire il programma da casa, rosicando.

Pupo in attesa del “caos” tipico del Grande Fratello

Pupo è in attesa di scoprire quale caos colpirà la Casa del Grande Fratello Vip 5. Il cantante ha già fatto le sue previsioni su quanto potrebbe accadere fra le mura di Cinecittà e ha acceso le luci su MariaTeresa Ruta, Flavia Vento e la De Blanck. Sono loro che secondo lui, come dice al settimanale Chi, potrebbero far scoppiare la bomba. “Da quelle parti cadranno le prime extension”, sottolinea, “poi certo manca Antonella [Elia, ndr]”. Nel frattempo Pupo ha detto la sua anche contro le disuguaglianze economiche che affliggono il Paese e non solo. In un’intervista a Il Resto del Carlino, il cantante ha puntato il dito contro la classe più benestante: “Ciò che subito salta agli occhi è che nei periodi di grandi crisi economiche e pandemie come questo che stiamo vivendo, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più indigenti”. Una linea di pensiero che potrebbe spingerlo a prendere le difese di qualche concorrente in particolare, come accaduto già l’anno

scorso. Tolleranza zero su qualsiasi tipo di ingiustizia quindi per Pupo: ci sarà un nuovo scontro fra lui e Alfonso Signorini?



