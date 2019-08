Purché finisca bene, una villa per due/ Su Rai 1 il film con Neri Marcorè (25 agosto)

Il 25 agosto, ore 21:25, Rai 1 trasmetterà “Purché finisca bene, una villa per due“. Si tratta di un ciclo di film i cui episodi sono tra loro distinti e caratterizzati da una trama propria. Il genere a cui questi appartenono è la commedia drammatica, con la cabina di regia che è stata affidata, in contemporanea, a Fabrizio Costa, Luca Ribuoli ed Eugenio Cappuccio. Il primo, nel corso del suo percorso artistico, ha diretto diverse serie TV, da “Don Matteo” a “La freccia nera” fino a “Cime tempestose”. Analogo discorso vale anche per il secondo e per il terzo che, rispettivamente, vantano collaborazioni prestigiose e produzioni apprezzate dal pubblico, come “L’allieva” e ” Se sei così ti dico si”. I cast variano in base agli episodi. Apparizioni di spicco sono quelle scaturenti dai ruoli interpretati da Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Ennio Fantastichini, Nicole Grimaudo, Cristiana Capotondi, Daniele Pecci e Bianca Guaccero. A proposito di quest’ultima, molteplici indiscrezioni la vorrebbero come prima donna di un futuro show serale della Rai.

Purché finisca bene, una villa per due: la trama del film

“Purché finisca bene, una villa per due” narra le vicende di Daniele, avvocato di successo. Tramite la sua parlantina efficace, egli conduce la mamma, Marion, a traslocare nella ridente comunità di Arco. Attendendo di trovare casa dei suoi sogni, Marion accetta, malgrado l’iniziale riluttanza, la proposta del figlio. Nella stessa casa di Daniele vive anche la sua compagna e futura moglie, Graziella. Le due donne, tramite un rapporto spesso e volentieri conflittuale, faticano a sopportarsi a vicenda, con Daniele che, assillato dalla fidanzata, si vede costretto a provvedere alla ricerca di un’altra abitazione. Proprio in questo periodo, l’avvocato fa la conoscenza di un imprenditore, Francesco, che detiene la proprietà di un terreno che si trova sulle sponde di un lago. Daniele, complice una fiducia immediata ma ingenua riposta nei confronti di Francesco, gli affida l’incarico di curare la costruzione di una villa proprio in quel terreno. Il termine temporale per ultimare i lavora ammonta a sei mesi. Trascorso questo lasso di tempo, egli scopre cdi esser stato truffato, dato che la villa non è stata ultimata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA