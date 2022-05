“Putin è malato, ha 3 anni di vita”/ La spia russa: “cancro avanza, perde la vista”

LO “SCOOP” DELLA SPIA RUSSA: “PUTIN È MALATO, HA 3 ANNI DI VITA”

Secondo una spia russa citata dal “Mirror” il Presidente Vladimir Putin sarebbe gravemente malato, con addirittura aspettative di vita non più in là di 2-3 anni: i medici avrebbero informato il leader del Cremlino che il cancro procede peggiorando e che starebbe perfino perdendo la vista.

Lo riporta il “Mirror” dal Regno Unito e lo riprende “Il Messaggero” in Italia, eppure lo “scoop” sulle condizioni di salute del leader che tiene assoggettato un mondo intero in guerra nutre ancora diversi punti “oscuri” visto le diverse smentite già rilevate negli scorsi mesi dal Cremlino. «Putin ha una forma grave di cancro in rapida progressione», ha spiegato l’ufficiale dell’FSB russo all’intelligence inglese, «Non ha più di due o tre anni per sopravvivere». Sempre secondo la fonte dell’intelligence russa, riportata da Londra, le condizioni sarebbero già attualmente molto gravi: «Ci è stato detto che soffre di mal di testa e quando appare in tv ha bisogno di pezzi di carta con tutto scritto a caratteri cubitali per leggere quello che sta per dire. Sono così grandi che ogni pagina può contenere solo un paio di frasi».

PUTIN, LA MALATTIA E LE BUFALE (FIN QUI)

Non solo il cancro, la vista starebbe seriamente peggiorando di settimana in settimana per il Presidente della Federazione Russia: «E ora anche i suoi arti stanno tremando in modo incontrollabile», ha ribadito ancora la presunta spia Russia in merito al futuro di Vladimir Putin, inevitabilmente legato a doppio filo alla guerra da lui voluta in Ucraina.

Che Vladimir Putin sia malato, negli ultimi tre mesi di assurda guerra in Ucraina, è stato detto ormai non si sa quante volte: smentite di volta in volta dal Cremlino, le notizie sono però in rapida evoluzione dopo che il capo delle spie ucraino Kyrylo Budanov, citando colleghi russi, ha sostenuto che Putin «Ha diverse malattie gravi, una delle quali è il cancro». Secondo quanto spiega il “Mirror”, la voce riportata dalla spia al disertore dell’FSB Boris Karpichkov – nascosto ora in Gran Bretagna per timore di ripercussioni degli 007 russi – non sarebbe l’ennesima bufala sulle malattie di Vladimir Putin. «Non indosserà gli occhiali perché sarebbe un segno di debolezza, prima era composto con i subordinati ma ora ha esplosioni di furia incontrollata. È impazzito e non si fida quasi di nessuno», sibilla ancora la spia anonima. Non si hanno notizie in merito ad una presunta operazione subita da Putin proprio contro il cancro solo 14 giorni fa, mentre l’ex spia dell’MI6 Christopher Steele – raggiunto dal “Mirror” – «Putin non può tenere riunioni senza interruzioni per le cure. È costantemente accompagnato da un team di medici».

