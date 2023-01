“Putin ha la sindrome di Cushing”/ Federico: “Faccia ovale e isolamento a Natale…”

Il professor Massimo Federico, studioso e consulente scientifico del Dipartimento di Ematologia dell’Istituto nazionale di Kiev, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino 5. Nelle scorse ore Federico ha esternato la propria tesi secondo cui Vladimir Putin sarebbe malato e soffrirebbe in particolare della sindrome di Cushing: “Più che azzardare le ipotesi – ha spiegato l’esperto – leggo giornali e guardo le tv. Da un anno tutti riportano la notizia che forse Putin sia malato ed ha la faccia gonfia perchè prende medicine, c’è molto mistero su origini di malattie e cure”.

“Guardando le immagini sui media e gli articoli di giornale – ha continuato Massimo Federico – emerge che sicuramente in primavera ha avuto un volto diverso da quello in passato, una faccia definita ‘faccia lunare’, caratteristiche di poche malattie o sindromi, non è un’invenzione, queste cose l’intelligence le sa meglio di me. A livello di comuni mortali di tutto ciò non si sa molto”. Quindi Massimo Federico ha continuato: “Gli zigomi sono molto meno evidenti, non c’è sotto lo zigomo quella fossetta che era molto caratteristica dell’immagine di Putin di qualche anno fa. In primavera soprattutto sembrava più arrotondata e ciò è l’effetto che solitamente si associa alla produzione o introduzione di cortisone”.

MASSIMO FEDERICO: “PUTIN MALATO, SINDROME CUSHING PROVOCA…”

Poi il professor Massimo Federico ha continuato: “Per molti sta assumendo del cortisone e questo ha determinato questa faccia. Un’altra ipotesi che ho proposto è che sia il suo organismo a produrre in eccesso cortisone e ciò potrebbe essere una conseguenza di una malattia neoplastica. Io voglio chiarire comunque che sono un consulente scientifico del gruppo di ematologi dell’istituto del cancro di Kiev, non sono consulente del governo ucraino”. Per il professor Federico Putin avrebbe precisamente il morbo di Cushing: “Nel 90% dei casi è legato all’abuso di cortisone o di sostanze che stimolano produzione di cortisone e in genere sono tumori benigni. Nel 20% dei casi la sindrome è determinata da tessuti che sostanzialmente non dovrebbero produrre cortisone, il suo organismo è stimolato da qualche cosa che non funziona al suo interno”.

“Il fatto che non sia molto migliorato vuol dire che è un tumore molto resistente alle terapie, è evidente che si tratta di una persona sofferente. Nella sindrome di Cushing – ha aggiunto – sono frequentissimi effetti psicologici, euforia, depressione, insonnia, instabilità emotiva, e immaginate tutto ciò in uno che può schiacciare un bottone e scatenare una guerra. Dovrebbe divenire di dominio pubblico, bisogna suggerire al popolo russo di prendere coscienza che non possono fidarsi di questa persona. Alla festa del Natale ortodosso è stato visto isolato perchè forse aveva paura che qualcuno gli trasmettesse dei germi”.











