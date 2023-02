Putin, tosse durante discorso: salute peggiora?/ “Cure non hanno dato risultati…”

Anche un colpo di tosse all’Assemblea Federale a Mosca è sufficiente a rilanciare i sospetti sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Ci sono insider russi secondo cui il presidente della Russia dovrebbe sottoporsi ad un nuovo trattamento all’inizio di marzo, dopo che le recenti cure a cui sarebbe stato sottoposto “non hanno dato i risultati sperati”. Starebbero peggiorando, dunque, le condizioni di salute di Putin. Da tempo si vocifera che sia affetto da cancro, morbo di Parkinson o entrambi. Queste indiscrezioni provengono dal canale Telegram dell’SVR General e raccolte dal Daily Star.

Già in passato si è parlato dei colpi di tosse di Putin; infatti, si sosteneva anche che soffra di vertigini, disturbi del sonno, dolori addominali e nausea costante, oltre che sintomi del morbo di Parkinson. “Nel fine settimana Putin si è sottoposto a un altro controllo medico. Il recente trattamento non ha dato i risultati attesi e ne è stato programmato uno nuovo, basato sui risultati dell’esame, che inizierà il 5 marzo. Questo può e probabilmente influenzerà seriamente i piani e le decisioni del presidente nei prossimi giorni”, si legge nel rapporto.

SALUTE PUTIN: IL DISCORSO ALLA NAZIONE “ADATTATO”?

Il peggioramento delle condizioni di salute di Vladimir Putin potrebbe avere effetti anche sulla guerra in Ucraina, perché queste indiscrezioni riportano che potrebbe soffrire di una “incapacità di partecipare attivamente a varie attività durante il trattamento”. Queste attività includono la supervisione del conflitto, la governance della cosiddetta operazione militare. Peraltro, secondo quanto riportato dal Daily Star, è emerso che il discorso alla nazione che Vladimir Putin ha tenuto oggi a Mosca è stato “sistemato” a causa dei suoi problemi di salute, anche se non è chiaro esattamente come. Il Cremlino, comunque, ha ripetutamente smentito le voci secondo cui il suo anziano leader sarebbe in procinto di andarsene. Infine, rapporti investigativi di media russi indipendenti hanno precedentemente affermato che Putin viaggia sempre con un team di medici, tra cui uno specialista del cancro.

