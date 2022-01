Qual è il lavoro di Gianmaria Antinolfi?/ Manager nel settore fashion e lusso

Gianmaria Antinolfi lascia in Grande Fratello Vip per il suo lavoro, ma cosa fa nella vita reale?

Con ogni probabilità, questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi sarà chiamato a salutare i suoi compagni di avventura e dopo oltre quattro mesi dovrà lasciare la spiatissima Casa di Cinecittà. Il motivo? “Per impegni lavorativi, impegni professionali molto importanti”. A svelarlo è stata Federica Panicucci durante le anticipazioni relative al nuovo appuntamento con il reality rese nel corso di Mattino Cinque. Ma qual è il lavoro di Gianmaria Antinolfi, tale da portarlo a rinunciare alla sua avventura televisiva?

Il giovane napoletano è sempre stato definito un imprenditore che opera nel settore del lusso e vive attualmente a Milano. In realtà più che imprenditore – definizione mai di fatto usata dal diretto interessato – Gianmaria è un manager nel settore fashion e lusso. Dopo la laurea conseguita presso la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, il Vippone ha successivamente ottenuto un master in Management all’Università Bocconi di Milano che gli ha certamente aperto la strada in ambito lavorativo.

Gianmaria Antinolfi: ecco il suo lavoro

Gianmaria Antinolfi ha sempre ribadito di non voler proseguire nel mondo dello spettacolo sebbene abbia preso parte con grande curiosità al Grande Fratello Vip. Un’esperienza che credeva durasse molto meno e che alla fine lo ha messo di fronte ad una decisione molto importante: continuare la sua permanenza nella spiata Casa o perdere il lavoro. Pare tuttavia abbia scelto proprio la seconda opzione.

Dal 2017, infatti, Gianmaria ricopre un ruolo molto importante, quello di Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco. Si tratta di due società molto note che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering. Quest’ultimo è noto per essere proprietario di marchi del calibro di Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. Prima di approdare a questo nuovo impiego, Antinolfi era stato manager per Kenzo e Conceria Tari. Per partecipare al GF Vip ha chiesto ed ottenuto sei mesi di aspettativa che però è ormai giunta a scadenza dal momento che sarebbe terminata proprio oggi 31 gennaio. Questo lo avrebbe portato a prendere l’ormai irrimandabile decisione di lasciare il reality per ritornare nel suo ruolo di manager.

