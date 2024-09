Qual è la dieta Alan Friedman e quanti chili ha perso: “Mangiato solo 4 alimenti a base di proteine”

È tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le stelle 2024 e tra i concorrenti ci sarà anche Alan Friedman. Il giornalista si è preparato duramente per essere pronto per lo show di Milly Carlucci arrivando anche a perdere ben 13 chili, qual è la dieta Alan Friedman? A rispondere a questa domanda è stato il giornalista stesso in svariate interviste. Ha spiegato di aver iniziato la dieta il 29 luglio dopo una cena a base di porchetta e in quasi due mesi non ha mangiato nessun carboidrato, quindi niente pizza, pasta, pane, frutta, dolci, zuccheri, alcol e tutti i cibi contenenti zuccheri.

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli, concorrenti Ballando con le stelle 2024/ Social impazziti per loro!

Qual è la dieta Alan Friedman nel dettaglio? In poche parole il giornalista per circa due mesi si è nutrito di soli quattro alimenti: carne, pesce, verdura e yogurt eliminando dunque i carboidrati ma anche l’alcool e gli zuccheri e tale regime ha funzionato perché in poco tempo grazie a questa dieta e combinata con un stile di vita più sano con esercizi fisici mirati Alan Friedman quanti chili ha perso? Ben 13! Ed adesso dopo una trasformzione choc è pronto per scendere in pista con la sua maestra ballerina Giada Lini in perfetta forma.

Federica Pellegrini, chi è? Crisi e lotta alla bulimia/ Mi ingozzavo e vomitavo tutto. Mi scoprì mamma..."

Alan Friedman pronto per Ballando con le stelle 2024: “È un corso accellerato di marines”>/h2>

Dopo aver rivelato qual è la dieta Alan Friedman e quanti chili ha perso, il giornalista in un’intervista riportata da Il Messaggero ha rivelato di aver accettato di partecipare a Ballando con le stelle 2024 anche per mettere alla prova il suo corpo: «Nella mia vita ho fatto tante cose con il mio cervello, ma non ho mai fatto nulla con il mio corpo». E subito dopo, ha annunciato quanti chili ha perso Alan Friedman: “13 chili in due mesi. È come andare a fare un corso accelerato nei marines: ti mettono a sudare, ti bacchettano, sono tutti durissimi questi maestri.”