Alan Friedman suda e perde peso a Ballando con le Stelle 2024: “Mi avevano avvisato”

C’è anche il giornalista e conduttore televisivo Alan Friedman tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle 2024. Il nuovo concorrente sembra stia già raccogliendo i frutti del duro lavoro in sala da ballo, considerando che ha già perso parecchi chili da quando ha iniziato ad allenarsi. D’altra parte Milly Carlucci lo aveva avvisato che non sarebbe stata una passeggiata nel bosco, lui però non si scompone e non si fa spaventare dalla fatica, dal momento che ha già perso la bellezza di quattordici chili.

A poche ore dal debutto nella prima serata di Raiuno, Alan Friedman scalpita e gongola per aver perso peso. “La Carlucci mi aveva detto che avrei perso dei chili e così è stato, essendo obeso ho perso quattordici chili”, ha confermato il concorrente di Ballando con le Stelle. Insomma, al di là di come andrà il suo percorso nel talent di Raiuno, Alan Friedman ha già ottenuto un risultato importanti.

Alan Friedman tra perdita peso e campagna elettorale: “Avrò qualche difficoltà ma…”

Per Alan Friedman, forse, c’era già l’idea di perdere peso in vista di Ballando con le Stelle 2024. Ma la trasformazione fisica è avvenuta in maniera graduale, con le sue giornate e le sue abitudini che sono cambiate drasticamente e che sorridono allo sport e all’attività fisica.

L’aspirante ballerino vuole perdere ancora qualche chiletto, ma adesso deve pensare soprattutto a convincere dal punto di vista coreografico, oltre a far fronte ai tantissimi impegni che lo riguardano sul fronte lavorativo. “Avrò qualche difficoltà fino a novembre, ma ce la metterò tutto. Ho tre quattro ore di prove al giorno, ma poi ci sono Trump e Harris, quindi dovrò commentare questo voto”, ha ricordato il giornalista.

