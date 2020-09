Qualcosa di cui sparlare/ Su Rete 4 il film con Julia Robert e Dennis Quaid

Qualcosa di cui sparlare va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata negli Stati Uniti d’America 1995 da diverse case cinematografiche con la regia affidata a Lasse Hallstrom con soggetto e sceneggiatura firmati da Callie Khouri. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer con la fotografia curata da Sven Kykvist mentre il montaggio è stato eseguito da Mia Goldman. Nel cast sono presenti tanti attori di livello internazionale tra cui Julia Roberts, Robert Duvall, Dennis Quaid, Kyra Sedgwick e Gena Rowlands.

Qualcosa di cui sparlare, la trama del film

Ecco la trama di Qualcosa di cui sparlare. Una donna di nome Grace vive un’esistenza che soltanto all’apparenza sembra essere perfetta e felice. Infatti ha sposato l’uomo dei suoi sogni dal quale ha avuto una splendida figlia di cui si occupa quotidianamente con grande amore. Tuttavia, un giorno ogni cosa si sgretola davanti ai suoi occhi in virtù di un tradimento amoroso che lei stessa scopre. La donna dopo aver colto sul fatto la mancanza di fedeltà da parte del marito, si rende protagonista di una incredibile scenata che purtroppo la fa apparire particolarmente arrabbiata e per nulla incline alle buone maniera.

Delusa per quanto successo e soprattutto ormai stanca di voler vivere in una società eccessivamente legata a quelle che sono le apparenze, decide di ritornare nella sua cittadina di origini per vivere insieme ai propri genitori che nel frattempo continuano ad occuparsi di una scuola di equitazione. Per lei sarà importantissimo respirare un’aria di grande familiarità e di supporto che le permetterà anche di sfogarsi.

In particolare la donna riuscirà a sfogarsi con tutte le persone con cui avrà modo di parlare evidenziando tutte le mancanze del marito e soprattutto mettendo in risalto tutte le sue cattiverie. Diventerà una donna acida che non perderà occasione non solo per parlare del marito, ma anche di qualsiasi altra tipologia di storia d’amore extra-coniugale si stia consumando all’interno della piccola cittadina. Nel frattempo il marito avendo capito l’enorme errore commesso e soprattutto dopo essersi reso conto di essere ancora follemente innamorato della propria donna, decide di spostarsi a sua volta nella piccola cittadina dove viene disprezzato da tutte le persone.

L’uomo inizia a corteggiare la propria amata proprio come aveva fatto tanti anni prima quando ebbe inizio il loro amore. Inizialmente Grace non ha nessuna voglia di condividere neppure un minuto della propria quotidianità con il marito per poi lasciare spazio ad un sentimento di profondo rispetto nei suoi confronti e di volontà di svoltare e ricominciare tutto da capo. I due decidono quindi di azzerare ogni rancore e di regalarsi una seconda occasione per poter essere felici insieme alla loro splendida figlia.



