Quali sono gli sceneggiati con maggior ascolti?/ Sandokan supera Gesù di Nazareth

Quali sono gli sceneggiati con maggior ascolti? La trasmissione di Carlo Conti Top 10, in onda su Rai 1, ci regala dunque un altro pezzo della storia del nostro paese. Al decimo posto troviamo I racconti di padre Brown prodotto dalla Rai nel 1970 e che vedeva come protagonista Renato Rascel. Nel cast di questo c’era anche il grandissimo Arnoldo Foà. Al nono posto troviamo Sheridan – La donna di picche una miniserie articolata in cinque puntate con protagonista lo straordinario Ubaldo Lay. Sono veramente dei pezzi di storia del nostro paese, basti pensare che all’ottavo posto c’è da seguire …e le stelle stanno a guardare. Straordinaria è anche la miniserie che troviamo al settimo posto e cioè Lungo il fiume e sull’acqua. Al sesto posto ci sono Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini.

Quali sono gli sceneggiati con maggior ascolti? La parte alta della classifica.

Ecco la parte alta della classifica degli sceneggiati a Top 10 di Carlo Conti. Al sesto posto è il momento di Come un uragano. Si sale in classifica e troviamo il Mosè, un’opera mastodontica con protagonisti straordinari e scenografie da kolossal. Al terzo posto ci troviamo di fronte a un’altra grande opera come Dov’è Anna? la miniserie del 1976 era stata diretta da Piero Schivazappa con tra i protagonisti Marianno Rigillo, Scilla Gabel e Pier Paolo Capponi. Si sale poi ai primi due posti con due grandissime opere. Al secondo posto infatti troviamo Gesù di Nazareth, il racconto della vita del figlio di Dio tramite la sapiente mano di Franco Zeffirelli. Al primo posto c’è Sandokan con Kabir Bedi.



