Quali sono i beni per la casa più acquistati nel 1969?/ Primo posto da non credere

Pubblicità

Quali sono i beni per la casa più acquistati nel 1969? A Top 10 di Rai 1 scopriamo che si tratta della televisione, che all’epoca si mostrava nel suo splendore in un formato portatile con tanto di antenna. Simpatico è Nino Frassica che sottolinea al padrone di casa Carlo Conti: “Accendila, magari vediamo Rin Tin Tin visto gli anni”. Si tratta di prodotti che abbiamo ancora oggi nel nostro quotidiano, tanto che al secondo posto troviamo la lavatrice. Meno presente invece nelle nostre case, frutto anche della digitalizzazione ormai dilagante, troviamo la radio che al tempo era amatissima dal pubblico di tutto il mondo. Al quarto posto invece c’è spazio per il giradischi, musica per le orecchie. Mentre chiude i primi posti l’arredamento, con la mitica poltrona di Fracchia un protagonista nato dalla mente di Paolo Villaggio.

Pubblicità

Quali sono i beni per la casa più acquistati nel 1969? La seconda parte della classifica

Al sesto posto della classifica di quali sono i beni per la casa più acquistati nel 1969? a Top 10 troviamo invece il frigorifero che era sicuramente anche di moda all’epoca. Al settimo c’è spazio per la cucina elettrica e a gas, un prodotto che era innovativo per l’epoca e che iniziava a governare con un po’ di modernità, per quegli anni, la casa. Si passa poi all’aspirapolvere che è un altro prodotto molto amato dal pubblico all’epoca e che era finalmente accessibile a tutti. Al nono invece c’è la lavastoviglie che all’epoca era considerato un prodotto veramente di grande avanguardia per il passato, la possedevano il 5.7% delle famiglie. Si conclude con la macchina da cucire che era tipico strumento della nonna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA