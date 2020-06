Quali sono i primi piatti preferiti dai social?/ Lasagna e trionfo del pomodoro

A Top 10 è il momento della domanda social, “Quali sono i primi piatti preferiti?“. Carlo Conti si presenta con dieci cloche in studio con i protagonisti che si battono in una sfida all’ultima forchettata. Sorprendente è l‘assenza di Amatriciana e pasta al ragù cosa che manda su tutte le furie Cristiano Malgioglio. Al decimo posto c’è un grande classico della semplicità cioè aglio, olio e peperoncino. Al nono posto è il momento di un piatto tipico della Liguria e cioè il pesto. Si passa all’ottavo posto dove troviamo gli gnocchi che permettono ai siciliani di pareggiare. Al settimo posto troviamo il risotto che è stato indovinato da Diletta Leotta, troviamo in questione il risotto alla milanese.

Quali sono i primi piatti preferiti dai social? La parte alta della classifica

Ecco la parte alta della classifica dei primi piatti preferiti dai social, lanciata da Carlo Conti a Top 10. Al quinto posto ci sono i tortellini in brodo, Diletta Leotta riesce a freddare Elettra Lamborghini. Al quarto posto è il momento degli spaghetti allo scoglio che si presentano in un aspetto davvero molto invitante. Saliamo sul podio e troviamo degli splendidi spaghetti alle vongole che indovina Gigi D’Alessio che non riesce a capire come mai non ci sia il ragù. Al secondo posto c’è un grande classico, cioè la pasta al pomodoro. Conti lo presenta con una splendida fogliolina di basilico che fa venire fame solo a guardarla. Il primo posto lo mette in evidenza Cristiano Malgioglio quando tira fuori la lasagna.



