Quali sono i ritocchini di chirurgia plastica più frequenti?/ Seno, naso e…

A Top 10 è il momento di un’altra curiosità e cioè di capire quali sono i ritocchini di chirurgia plastica più frequenti. Diventa dunque interessante cercare di indovinare le parti del corpo che sono state più ritoccate secondo una ricerca messa in evidenza stasera da Carlo Conti. Al decimo posto c’è il sedere che è invece al primo posto sia in Brasile che negli Stati Uniti. Al nono posto troviamo in grandissimo calo le labbra che un po’ a sorpresa non sono nella parte alta della classifica. All’ottavo posto troviamo le sopracciglia alle quali si può fare anche il lifting. Troviamo al settimo posto le orecchie, mentre al sesto posto è il momento di prendere in considerazione i zigomi.

Quali sono i ritocchini di chirurgia plastica più frequenti? La parte alta della classifica

Andiamo a vedere la parte alta della classifica sui ritocchini di chirurgia plastica più frequenti. Al quinto posto troviamo la pancia, che Carlo Conti a Top 10 specifica essere fatta soprattutto dagli uomini. Al quarto posto tocca un’altra volta a una parte del corpo molto ritoccata dagli uomini e cioè la fronte. Saliamo ora al podio per capire quali sono effettivamente le parti del corpo più ritoccate. Medaglia di bronzo al naso che sicuramente vede molti anche intervenire per motivi di salute legati alla respirazione. Al secondo posto è il momento degli occhi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di rimuovere le zampe di gallina. Al primo posto, in maniera piuttosto scontata, troviamo il seno.



