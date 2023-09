Quali telenovelas ha fatto Grecia Colmenares?/ Da Milagros a La Voce del Signore: i grandi successi

Grecia Colmenares e il mondo della telenovelas: dal debutto con Angelica al successo con Azucena. L’apice con la parte in Azucena?

Grecia Colmenares ha cominciato la sua carriera da attrice da giovanissima. Era il 1976, aveva solo tredici anni, quando un produttore volle incontrarla per un ruolo minore nella telenovela Angelica con Mayra Alejandra. Partì inizialmente con ruoli marginali, come comparsa, per poi diventare protagonista di svariate telenovelas. Dunque quali sono le telenovelas che ha fatto Grecia Colmenares? Nel 1981 ebbe interpreta il suo primo ruolo da protagonista in Rosalinda, con Carlos Olivier.

In seguito ottiene una parte in Azucena, una telenovela con Javier Vidal, quindi il ruolo da protagonista in Topazio, grazie a cui Grecia Colmenares vive il suo maggior successo in patria. La sua fama divampa in America Latina e anche in Europa. Arrivano quindi i primi lavori in Italia, su Rete 4. Altre serie di successo realizzate in quel periodo sono Maria, Pasiones, e Ribelle, una storia contemporanea su Romeo e Giulietta.

Grecia Colmenares, un’icona molto amata delle soap-opera: l’ultimo grande successo prima dei reality fu la telenovela Chiquititas

Negli anni novanta arriva la serie tv Manuela, dove Grecia interpreta per la prima volta un doppio ruolo: due sorelle, Manuela buona e dolce e Isabel perfida e fredda. La fama avanza con la telenovela Milagros e si consolida ulteriormente con La voce del Signore, al fianco del collega Laport. A metà degli anni novanta la Colmenares prende parte ad una serie televisiva in costume realizzata tra Italia e Argentina, dove ancora una volta interpreta il doppio ruolo di due sorelle molto diverse.

In seguito ecco la serie Chiquititas e, nel 2000, la sua ultima telenovela intitolata Vidas Prestadas. Qualche anno dopo Grecia Colmenares si dedica ai reality: inizia con l’Isola dei Famosi nel 2019, continua oggi con la partecipazione al Grande Fratello.











